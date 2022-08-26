Шумомер Testo 816
Арт. geototal_324
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.315
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Внесен в список госреестра
|Нет
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Поверка
|Нет
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Время работы, ч
|50
Подробное описание товара:Измеритель уровня шума Testo 816 - это прибор, сконструированный для частого использования. Область применения - определение уровня шума в помещениях и на открытых площадках. Прибор оснащен подсвечиваемым дисплеем - для простоты считывания полученных результатов. Также в конструкции измерителя предусмотрен выход для соединения с регистраторами, рекордерами и усилителями.
Особенности и Преимущества:
- Встроенный дисплей с подсветкой и графическим указателем - для визуального контроля за результатами измерений.
- Под дисплеем расположена кнопочная панель - для управления работой измерителя уровня шума Testo 816.
- При работе на сильном ветре, на микрофон можно надеть ветрозащитный экран - для более точных показаний.
- Возможна установка на штатив с резьбой 1/4 дюйма.
- Запоминание максимального и минимального значения.
- Высокая точность измерений: класс точности 2 в соответствие с IEC 60651.
- Взвешивание по частоте в соответствие с кривыми А и С.
- Переключаемое взвешивание по времени быстро/медленно.
- Погрешность измерений: +/-1дБ.
- Данная модель оснащена выходом для подключения к регистратору, рекордеру или усилителю.
- Автоматический переключатель диапазонов измерений.
Комплектация:
- Шумомер.
- Колпачок защиты от ветра.
- Батарейка.