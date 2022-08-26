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Шумомер Testo 816
5.0
1
Найти аналог
Детекторы
    Шумомер Testo 816
    Арт. geototal_324
    5.0
    1
    Шумомер Testo 816
    Шумомер Testo 816
      Шумомер Testo 816
      Шумомер Testo 816

      Шумомер Testo 816

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_324
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Вес, кг
      		0.315
      Внесен в список госреестра
      		Нет
      Поверка
      		Нет
      Время работы, ч
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Подробное описание товара:

        Измеритель уровня шума Testo 816 - это прибор, сконструированный для частого использования. Область применения - определение уровня шума в помещениях и на открытых площадках. Прибор оснащен подсвечиваемым дисплеем - для простоты считывания полученных результатов. Также в конструкции измерителя предусмотрен выход для соединения с регистраторами, рекордерами и усилителями.

        Особенности и Преимущества:

        • Встроенный дисплей с подсветкой и графическим указателем - для визуального контроля за результатами измерений.
        • Под дисплеем расположена кнопочная панель - для управления работой измерителя уровня шума Testo 816.
        • При работе на сильном ветре, на микрофон можно надеть ветрозащитный экран - для более точных показаний.
        • Возможна установка на штатив с резьбой 1/4 дюйма.
        • Запоминание максимального и минимального значения.
        • Высокая точность измерений: класс точности 2 в соответствие с IEC 60651.
        • Взвешивание по частоте в соответствие с кривыми А и С.
        • Переключаемое взвешивание по времени быстро/медленно.
        • Погрешность измерений: +/-1дБ.
        • Данная модель оснащена выходом для подключения к регистратору, рекордеру или усилителю.
        • Автоматический переключатель диапазонов измерений.

        Комплектация:

        1. Шумомер.
        2. Колпачок защиты от ветра.
        3. Батарейка.