Шумомер Testo 816

Подробное описание товара:

Особенности и Преимущества:

Встроенный дисплей с подсветкой и графическим указателем - для визуального контроля за результатами измерений.

Под дисплеем расположена кнопочная панель - для управления работой измерителя уровня шума Testo 816.

При работе на сильном ветре, на микрофон можно надеть ветрозащитный экран - для более точных показаний.

Возможна установка на штатив с резьбой 1/4 дюйма.

Запоминание максимального и минимального значения.

Высокая точность измерений: класс точности 2 в соответствие с IEC 60651.

Взвешивание по частоте в соответствие с кривыми А и С.

Переключаемое взвешивание по времени быстро/медленно.

Погрешность измерений: +/-1дБ.

Данная модель оснащена выходом для подключения к регистратору, рекордеру или усилителю.

Автоматический переключатель диапазонов измерений.

Комплектация:

Шумомер. Колпачок защиты от ветра. Батарейка.

Измеритель уровня шума Testo 816 - это прибор, сконструированный для частого использования. Область применения - определение уровня шума в помещениях и на открытых площадках. Прибор оснащен подсвечиваемым дисплеем - для простоты считывания полученных результатов. Также в конструкции измерителя предусмотрен выход для соединения с регистраторами, рекордерами и усилителями.