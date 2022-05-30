Аккумуляторная дрель-шуруповерт Победа ДА-12П/2 Ли 180201637 используется для работы с крепежными элементами. Быстрозажимной патрон гарантирует легкую смену оснастки без применения дополнительного инструмента. Инструмент оснащен регулировкой крутящего момента для работы с различными материалами. Функция реверс позволяет просто выкручивать застрявшее сверло без приложения дополнительных усилий. Наличие кейса решает вопрос с хранением и транспортировкой инструмента.

Преимущества