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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Победа ДА-12П/2 Ли 180201637
Арт. Ю00000021608
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|25
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Победа ДА-12П/2 Ли 180201637 используется для работы с крепежными элементами. Быстрозажимной патрон гарантирует легкую смену оснастки без применения дополнительного инструмента. Инструмент оснащен регулировкой крутящего момента для работы с различными материалами. Функция реверс позволяет просто выкручивать застрявшее сверло без приложения дополнительных усилий. Наличие кейса решает вопрос с хранением и транспортировкой инструмента.
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Электронная регулировка оборотов помогает выбрать оптимальную скорость для работы в зависимости от плотности материала и диаметра оснастки
- Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
- 2 аккумулятора для работы без простоев
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
- Быстрая зарядка (всего за 1 час)
- Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки ПОБЕДА ДА-12П/2 Ли 180201637