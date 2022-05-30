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Аккумуляторный шуруповерт Зубр ЗДА-7.2-Ли-К
5.0
3
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторный шуруповерт Зубр ЗДА-7.2-Ли-К
    Арт. Х12713248
    5.0
    3
    Аккумуляторный шуруповерт Зубр ЗДА-7.2-Ли-К
    Аккумуляторный шуруповерт Зубр ЗДА-7.2-Ли-К
      Аккумуляторный шуруповерт Зубр ЗДА-7.2-Ли-К
      Аккумуляторный шуруповерт Зубр ЗДА-7.2-Ли-К

      Аккумуляторный шуруповерт Зубр ЗДА-7.2-Ли-К

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12713248
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		10
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный шуруповерт ЗУБР ЗДА-7.2-Ли-К - это инструмент бытового класса, который питается от литий-ионного аккумулятора напряжением 7.2 В. Данная модель предназначена для заворачивания и выворачивания крепежа, а также для выполнения сверлильных работ в местах без доступа к сети электропитания.

        Преимущества

        • Для удобной работы в темном помещении инструмент имеет встроенную подсветку
        • Две регулируемые скорости - для точной работы с различными материалами
        • Надежный металлический редуктор
        • Индикатор заряда аккумулятора - для своевременной его замены
        • Для защиты от непреднамеренного пуска, имеется блокировка клавиши включения инструмента
        • Небольшой вес (всего 0,47 килограмма) - для более удобной работы оператора
        • Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах, не обеспеченных электричеством
        • Аккумулятор данной модели защищен от перегрузок, перегрева и глубокой разрядки - для исправной работы на протяжении всего срока службы