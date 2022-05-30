Преимущества

Для удобной работы в темном помещении инструмент имеет встроенную подсветку

Две регулируемые скорости - для точной работы с различными материалами

Надежный металлический редуктор

Индикатор заряда аккумулятора - для своевременной его замены

Для защиты от непреднамеренного пуска, имеется блокировка клавиши включения инструмента

Небольшой вес (всего 0,47 килограмма) - для более удобной работы оператора

Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах, не обеспеченных электричеством

Аккумулятор данной модели защищен от перегрузок, перегрева и глубокой разрядки - для исправной работы на протяжении всего срока службы

Аккумуляторный шуруповерт ЗУБР ЗДА-7.2-Ли-К - это инструмент бытового класса, который питается от литий-ионного аккумулятора напряжением 7.2 В. Данная модель предназначена для заворачивания и выворачивания крепежа, а также для выполнения сверлильных работ в местах без доступа к сети электропитания.