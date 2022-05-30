Аккумуляторный шуруповерт Зубр ЗДА-7.2-Ли-К
Арт. Х12713248
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|10
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторный шуруповерт ЗУБР ЗДА-7.2-Ли-К - это инструмент бытового класса, который питается от литий-ионного аккумулятора напряжением 7.2 В. Данная модель предназначена для заворачивания и выворачивания крепежа, а также для выполнения сверлильных работ в местах без доступа к сети электропитания.
Преимущества
- Для удобной работы в темном помещении инструмент имеет встроенную подсветку
- Две регулируемые скорости - для точной работы с различными материалами
- Надежный металлический редуктор
- Индикатор заряда аккумулятора - для своевременной его замены
- Для защиты от непреднамеренного пуска, имеется блокировка клавиши включения инструмента
- Небольшой вес (всего 0,47 килограмма) - для более удобной работы оператора
- Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах, не обеспеченных электричеством
- Аккумулятор данной модели защищен от перегрузок, перегрева и глубокой разрядки - для исправной работы на протяжении всего срока службы