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Аккумуляторная угловая дрель-шуруповерт Bosch GWB 12V-10 Professional Solo 0.601.390.905
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная угловая дрель-шуруповерт Bosch GWB 12V-10 Professional Solo 0.601.390.905
    Арт. X1048041302369
    5.0
    1
    Аккумуляторная угловая дрель-шуруповерт Bosch GWB 12V-10 Professional Solo 0.601.390.905

      Аккумуляторная угловая дрель-шуруповерт Bosch GWB 12V-10 Professional Solo 0.601.390.905

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1048041302369
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Мексика
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		11
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная угловая дрель-iшуруповерт Bosch GWB 12V-10 Professional Solo 0.601.390.905 - это профессиональный, независимый инструмент. Область применения - использование в качестве прямой или угловой дрели, а также простой отвертки. Благодаря поворотной головке дрели, работать ей удобно в ограниченном пространстве и под разными углами.

        Преимущества

        • Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти
        • Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрева, перегрузки и полного разряда
        • С помощью данной модели удобно выполнять сверлильные операции, а также заворачивать и отворачивать крепежные элементы
        • Встроенная подсветка - для работы в темных местах
        • Для серийного закручивания шурупов, инструмент оснащен функцией тормоза двигателя
        • Быстрозажимной патрон и система Auto-Lock - для быстрой и безопасной замены рабочей оснастки
        • Автоматическая блокировка шпинделя дает возможность использования инструмента в качестве отвертки при разряженном аккумуляторе