Аккумуляторная угловая дрель-шуруповерт Bosch GWB 12V-10 Professional Solo 0.601.390.905

Преимущества

Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти

Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрева, перегрузки и полного разряда

С помощью данной модели удобно выполнять сверлильные операции, а также заворачивать и отворачивать крепежные элементы

Встроенная подсветка - для работы в темных местах

Для серийного закручивания шурупов, инструмент оснащен функцией тормоза двигателя

Быстрозажимной патрон и система Auto-Lock - для быстрой и безопасной замены рабочей оснастки

Автоматическая блокировка шпинделя дает возможность использования инструмента в качестве отвертки при разряженном аккумуляторе

Аккумуляторная угловая дрель-iшуруповерт Bosch GWB 12V-10 Professional Solo 0.601.390.905 - это профессиональный, независимый инструмент. Область применения - использование в качестве прямой или угловой дрели, а также простой отвертки. Благодаря поворотной головке дрели, работать ей удобно в ограниченном пространстве и под разными углами.