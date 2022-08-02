Аккумуляторная угловая дрель-шуруповерт Bosch GWB 12V-10 Professional Solo 0.601.390.905
Арт. X1048041302369
Аккумуляторная угловая дрель-шуруповерт Bosch GWB 12V-10 Professional Solo 0.601.390.905
Арт. X1048041302369
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Мексика
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|11
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная угловая дрель-iшуруповерт Bosch GWB 12V-10 Professional Solo 0.601.390.905 - это профессиональный, независимый инструмент. Область применения - использование в качестве прямой или угловой дрели, а также простой отвертки. Благодаря поворотной головке дрели, работать ей удобно в ограниченном пространстве и под разными углами.
Преимущества
- Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти
- Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрева, перегрузки и полного разряда
- С помощью данной модели удобно выполнять сверлильные операции, а также заворачивать и отворачивать крепежные элементы
- Встроенная подсветка - для работы в темных местах
- Для серийного закручивания шурупов, инструмент оснащен функцией тормоза двигателя
- Быстрозажимной патрон и система Auto-Lock - для быстрой и безопасной замены рабочей оснастки
- Автоматическая блокировка шпинделя дает возможность использования инструмента в качестве отвертки при разряженном аккумуляторе