Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 12-2 0.601.9A7.500
Арт. Х12713263
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|30
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 12-2 0.601.9A7.500 представляет собой инструмент профессионального класса с двухскоростным редуктором. Предназначен для работ по заворачиванию и выворачиванию шурупов, сверления с высоким крутящим моментом, а также для ударного сверления отверстий. Данным инструментом можно сверлить с ударом кирпичную кладку до 10 мм, заворачивать шурупы и сверлить металл до 10 мм, дерево 25 мм. Дрель-шуруповерт работает от аккумулятора Ni-Cd напряжение которого 12 В и емкость 1.5 Ач.
Преимущества
- Надежный двигатель
- Ударостойкий корпус
- Небольшие габариты и вес делают работу с инструментом неутомительной
- Двухскоростной планетарный редуктор
- Наличие реверса
- Тормоз выбега делает работу более точной
- Электронная регулировка числа оборотов
- Система Auto-Lock - для быстрой смены насадок