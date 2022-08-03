Преимущества

Надежный двигатель

Ударостойкий корпус

Небольшие габариты и вес делают работу с инструментом неутомительной

Двухскоростной планетарный редуктор

Наличие реверса

Тормоз выбега делает работу более точной

Электронная регулировка числа оборотов

Система Auto-Lock - для быстрой смены насадок

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 12-2 0.601.9A7.500 представляет собой инструмент профессионального класса с двухскоростным редуктором. Предназначен для работ по заворачиванию и выворачиванию шурупов, сверления с высоким крутящим моментом, а также для ударного сверления отверстий. Данным инструментом можно сверлить с ударом кирпичную кладку до 10 мм, заворачивать шурупы и сверлить металл до 10 мм, дерево 25 мм. Дрель-шуруповерт работает от аккумулятора Ni-Cd напряжение которого 12 В и емкость 1.5 Ач.