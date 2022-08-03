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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 12-2 0.601.9A7.500
5.0
1
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Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 12-2 0.601.9A7.500
    Арт. Х12713263
    5.0
    1
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 12-2 0.601.9A7.500
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 12-2 0.601.9A7.500
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 12-2 0.601.9A7.500
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 12-2 0.601.9A7.500

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 12-2 0.601.9A7.500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12713263
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		30
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 12-2 0.601.9A7.500 представляет собой инструмент профессионального класса с двухскоростным редуктором. Предназначен для работ по заворачиванию и выворачиванию шурупов, сверления с высоким крутящим моментом, а также для ударного сверления отверстий.  Данным инструментом можно сверлить с ударом кирпичную кладку до 10 мм, заворачивать шурупы и сверлить металл  до  10 мм,  дерево 25 мм. Дрель-шуруповерт работает от  аккумулятора  Ni-Cd напряжение которого 12 В и емкость 1.5 Ач.

        Преимущества

        • Надежный двигатель
        • Ударостойкий корпус
        • Небольшие габариты и вес делают работу с инструментом неутомительной
        • Двухскоростной планетарный редуктор
        • Наличие реверса
        • Тормоз выбега делает работу более точной
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Система Auto-Lock - для быстрой смены насадок