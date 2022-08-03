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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 0.601.868.109
5.0
1
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Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 0.601.868.109
    Арт. Х12713318
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 0.601.868.109

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 0.601.868.109

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12713318
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 Professional 0.601.868.109 предназначена для работ с крепежными элементами и сверления отверстий. Двухскоростной редуктор упрощает ведение различных работ: первая скорость предназначена для заворачивания шурупов, вторая - для сверления. Муфта регулировки крутящего момента позволяет максимально точно настроить момент затяжки под конкретный материал, всего на выбор имеется 20 позиций. Модель поставляется с двумя литий-ионными аккумуляторами емкостью 2.0 А*ч в удобном кейсе L-boxx.

        Преимущества

        • Самый компактный и мощный в своем классе;Литий-ионные аккумуляторы защищены от перегрева, перегрузки и полного разряда
        • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 Professional 0.601.868.109 оснащена реверсивным механизмом
        • Электронная регулировка скорости вращения двигателя
        • Индикатор заряда аккумулятора с тремя светодиодами
        • Встроенная LED-подсветка для работы в условиях недостаточной освещенности
        • Быстрая зарядка аккумулятора Bosch Hyper Charge
        • Два 2.0 А*ч аккумулятора в комплекте
        • Удобный транспортировочный кейс L-Boxx