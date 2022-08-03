Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 0.601.868.109

Преимущества

Самый компактный и мощный в своем классе;Литий-ионные аккумуляторы защищены от перегрева, перегрузки и полного разряда

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 Professional 0.601.868.109 оснащена реверсивным механизмом

Электронная регулировка скорости вращения двигателя

Индикатор заряда аккумулятора с тремя светодиодами

Встроенная LED-подсветка для работы в условиях недостаточной освещенности

Быстрая зарядка аккумулятора Bosch Hyper Charge

Два 2.0 А*ч аккумулятора в комплекте

Удобный транспортировочный кейс L-Boxx

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 Professional 0.601.868.109 предназначена для работ с крепежными элементами и сверления отверстий. Двухскоростной редуктор упрощает ведение различных работ: первая скорость предназначена для заворачивания шурупов, вторая - для сверления. Муфта регулировки крутящего момента позволяет максимально точно настроить момент затяжки под конкретный материал, всего на выбор имеется 20 позиций. Модель поставляется с двумя литий-ионными аккумуляторами емкостью 2.0 А*ч в удобном кейсе L-boxx.