Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 0.601.868.109
Арт. Х12713318
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 Professional 0.601.868.109 предназначена для работ с крепежными элементами и сверления отверстий. Двухскоростной редуктор упрощает ведение различных работ: первая скорость предназначена для заворачивания шурупов, вторая - для сверления. Муфта регулировки крутящего момента позволяет максимально точно настроить момент затяжки под конкретный материал, всего на выбор имеется 20 позиций. Модель поставляется с двумя литий-ионными аккумуляторами емкостью 2.0 А*ч в удобном кейсе L-boxx.
Преимущества
- Самый компактный и мощный в своем классе;Литий-ионные аккумуляторы защищены от перегрева, перегрузки и полного разряда
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 Professional 0.601.868.109 оснащена реверсивным механизмом
- Электронная регулировка скорости вращения двигателя
- Индикатор заряда аккумулятора с тремя светодиодами
- Встроенная LED-подсветка для работы в условиях недостаточной освещенности
- Быстрая зарядка аккумулятора Bosch Hyper Charge
- Два 2.0 А*ч аккумулятора в комплекте
- Удобный транспортировочный кейс L-Boxx