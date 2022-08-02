Преимущества

Удобство работы в труднодоступных местах

Высокая мощность и производительность

Внушительный рабочий ресурс

Функция тормоза двигателя для ведения серийных работ

Функция реверса

Электронная регулировка скорости вращения шпинделя

Воздушное охлаждение двигателя

20 ступеней крутящего момента для точной преднастройки

Исключительно малый вес - всего 0.8 кг

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10,8-LI 0.601.992.906 - представитель профессионального класса. Модель используется для работ с крепежными соединениями и сверления отверстий. Муфта регулировки момента затяжки способствует максимально точной настройке крутящего момента под конкретный материал, всего имеется 20 позиций на выбор. Также стоит отметить наличие двух рабочих скоростей, электронной регулировки оборотов, функции реверса и яркой LED-подсветки рабочей зоны. Инструмент поставляется в комплекте с двумя литий-ионными аккумуляторами емкостью 1.5 А*ч.