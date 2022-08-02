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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8-Li 0.601.992.906
5.0
1
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Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8-Li 0.601.992.906
    Арт. Х12713315
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8-Li 0.601.992.906

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8-Li 0.601.992.906

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12713315
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		30
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10,8-LI 0.601.992.906 - представитель профессионального класса. Модель используется для работ с крепежными соединениями и сверления отверстий. Муфта регулировки момента затяжки способствует максимально точной настройке крутящего момента под конкретный материал, всего имеется 20 позиций на выбор. Также стоит отметить наличие двух рабочих скоростей, электронной регулировки оборотов, функции реверса и яркой LED-подсветки рабочей зоны. Инструмент поставляется в комплекте с двумя литий-ионными аккумуляторами емкостью 1.5 А*ч.

        Преимущества

        • Удобство работы в труднодоступных местах
        • Высокая мощность и производительность
        • Внушительный рабочий ресурс
        • Функция тормоза двигателя для ведения серийных работ
        • Функция реверса
        • Электронная регулировка скорости вращения шпинделя
        • Воздушное охлаждение двигателя
        • 20 ступеней крутящего момента для точной преднастройки
        • Исключительно малый вес - всего 0.8 кг