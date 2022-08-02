Аккумуляторный шуруповерт Bosch GSR 10.8 V-EC HX 0.601.9D4.100
Арт. X1048041302365
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|20
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
- Аккумуляторный шуруповерт Bosch GSR 10.8 V-EC HX 0.601.9D4.100 оснащен бесщёточным мотором EC с системой электронной защиты двигателя EMP, что увеличивает срок службы. Универсальный держатель бит 1/4" позволяет фиксировать любые стандартные сверла и насадки для шурупов. Благодаря встроенной светодиодной подсветке, работать можно даже при плохом освещении.
Преимущества
- Бесщёточный мотор с системой электронной защиты двигателя (EMP) - для долгого срока службы
- Возможность заворачивать до 770 шурупов (4 x 40 мм) на всего одной зарядке аккумулятора (2,0 А*ч)
- Оптимальное соотношение веса и мощности с крутящим моментом до 18 Нм обеспечивает эффективное заворачивание шурупов до 7 мм
- Удобный индикатор заряда аккумулятора с 3 светодиодами
- Электронная регулировка числа оборотов для работы с материалами различной твердости
- Рукоятка с мягкой накладкой - для комфортной работы
- Патрон внутренний шестигранник 6,35 мм для стандартных бит и сверл с шестигранным хвостовиком