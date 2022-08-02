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Аккумуляторный шуруповерт Bosch GSR 10.8 V-EC HX 0.601.9D4.100
5.0
1
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Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторный шуруповерт Bosch GSR 10.8 V-EC HX 0.601.9D4.100
    Арт. X1048041302365
    5.0
    1
    Аккумуляторный шуруповерт Bosch GSR 10.8 V-EC HX 0.601.9D4.100
    Аккумуляторный шуруповерт Bosch GSR 10.8 V-EC HX 0.601.9D4.100
      Аккумуляторный шуруповерт Bosch GSR 10.8 V-EC HX 0.601.9D4.100
      Аккумуляторный шуруповерт Bosch GSR 10.8 V-EC HX 0.601.9D4.100

      Аккумуляторный шуруповерт Bosch GSR 10.8 V-EC HX 0.601.9D4.100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1048041302365
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		20
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный шуруповерт Bosch GSR 10.8 V-EC HX 0.601.9D4.100 оснащен бесщёточным мотором EC с системой электронной защиты двигателя EMP, что увеличивает срок службы. Универсальный держатель бит 1/4" позволяет фиксировать любые стандартные сверла и насадки для шурупов. Благодаря встроенной светодиодной подсветке, работать можно даже при плохом освещении.

        Преимущества

        • Бесщёточный мотор с системой электронной защиты двигателя (EMP) - для долгого срока службы
        • Возможность заворачивать до 770 шурупов (4 x 40 мм) на всего одной зарядке аккумулятора (2,0 А*ч)
        • Оптимальное соотношение веса и мощности с крутящим моментом до 18 Нм обеспечивает эффективное заворачивание шурупов до 7 мм
        • Удобный индикатор заряда аккумулятора с 3 светодиодами
        • Электронная регулировка числа оборотов для работы с материалами различной твердости
        • Рукоятка с мягкой накладкой - для комфортной работы
        • Патрон внутренний шестигранник 6,35 мм для стандартных бит и сверл с шестигранным хвостовиком