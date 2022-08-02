Преимущества

Бесщёточный мотор с системой электронной защиты двигателя (EMP) - для долгого срока службы

Возможность заворачивать до 770 шурупов (4 x 40 мм) на всего одной зарядке аккумулятора (2,0 А*ч)

Оптимальное соотношение веса и мощности с крутящим моментом до 18 Нм обеспечивает эффективное заворачивание шурупов до 7 мм

Удобный индикатор заряда аккумулятора с 3 светодиодами

Электронная регулировка числа оборотов для работы с материалами различной твердости

Рукоятка с мягкой накладкой - для комфортной работы

Патрон внутренний шестигранник 6,35 мм для стандартных бит и сверл с шестигранным хвостовиком

Аккумуляторный шуруповерт Bosch GSR 10.8 V-EC HX 0.601.9D4.100 оснащен бесщёточным мотором EC с системой электронной защиты двигателя EMP, что увеличивает срок службы. Универсальный держатель бит 1/4" позволяет фиксировать любые стандартные сверла и насадки для шурупов. Благодаря встроенной светодиодной подсветке, работать можно даже при плохом освещении.