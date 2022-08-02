Преимущества

Обрезиненная рукоятка - для комфортной работы оператора

Шуруповерт оснащен функцией реверса - для освобождения зажатого в материале сверла и выворачивания шурупов

Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах, не имеющих доступа к сети электропитания

Для серийного закручивания шурупов инструмент оснащен функцией тормоза двигателя

Ударостойкий корпус - для исправной работы инструмента на протяжении всего срока службы

Два аккумулятора в комплекте - для продолжительной работы инструментом

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2 0.601.918.300 сконструирована для затяжки и ослабления крепежных элементов, также данная модель применяется при выполнении легких сверлильных работ. Инструмент имеет ударостойкий корпус - для исправной работы на протяжении всего срока службы.