Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2 0.601.918.300
Арт. Х12713274
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Малайзия
|
Родина бренда
|Германия
|
Класс товара
|профессиональный
|
Макс. крутящий момент, Нм
|45
|
Тип
|аккумуляторный
|
Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2 0.601.918.300 сконструирована для затяжки и ослабления крепежных элементов, также данная модель применяется при выполнении легких сверлильных работ. Инструмент имеет ударостойкий корпус - для исправной работы на протяжении всего срока службы.
Преимущества
- Обрезиненная рукоятка - для комфортной работы оператора
- Шуруповерт оснащен функцией реверса - для освобождения зажатого в материале сверла и выворачивания шурупов
- Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах, не имеющих доступа к сети электропитания
- Для серийного закручивания шурупов инструмент оснащен функцией тормоза двигателя
- Ударостойкий корпус - для исправной работы инструмента на протяжении всего срока службы
- Два аккумулятора в комплекте - для продолжительной работы инструментом