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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2 0.601.918.300
4.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2 0.601.918.300
    Арт. Х12713274
    4.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2 0.601.918.300
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2 0.601.918.300
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2 0.601.918.300
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2 0.601.918.300
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2 0.601.918.300
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2 0.601.918.300
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2 0.601.918.300
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2 0.601.918.300
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2 0.601.918.300
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2 0.601.918.300
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2 0.601.918.300
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2 0.601.918.300

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2 0.601.918.300

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12713274
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		45
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2 0.601.918.300 сконструирована для затяжки и ослабления крепежных элементов, также данная модель применяется при выполнении легких сверлильных работ. Инструмент имеет ударостойкий корпус - для исправной работы на протяжении всего срока службы.

        Преимущества

        • Обрезиненная рукоятка - для комфортной работы оператора
        • Шуруповерт оснащен функцией реверса - для освобождения зажатого в материале сверла и выворачивания шурупов
        • Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах, не имеющих доступа к сети электропитания
        • Для серийного закручивания шурупов инструмент оснащен функцией тормоза двигателя
        • Ударостойкий корпус - для исправной работы инструмента на протяжении всего срока службы
        • Два аккумулятора в комплекте - для продолжительной работы инструментом