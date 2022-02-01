Преимущества

Мощный двигатель на 750 Вт

Электронная регулировка числа оборотов при помощи колесика на клавише «Пуск»

Переключатель режимов на корпусе с удобной стороны

Функция реверса для работы с крепежными элементами (шурупы, винты)

Быстрозажимной патрон с функцией Auto-Lock для частой смены рабочих насадок одним движением руки

Удобная рукоятка с резиновой накладкой, упором и петлей для подвешивания инструмента

Дополнительная боковая ручка с возможностью поворота 360 градусов вокруг корпуса

Стильный корпус из прочного пластика

Функция присоединения пылесоса

Электрическая ударная дрель Bosch PSB 750 RCE – универсальный инструмент для сверления отверстий разного диаметра. Имеет 2 режима работы: ударный (работает с металлом, бетоном, кирпичом, камнем) и безударный (пластик, древесина, керамика, стекло). Функция реверса позволяет использовать дрель как шуруповерт. Компактная и очень производительная.