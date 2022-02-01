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Дрель ударная Bosch PSB 750 RCE 0.603.128.520, 750 Вт
5.0
2
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная Bosch PSB 750 RCE 0.603.128.520, 750 Вт
    Арт. 77777Х1060
    5.0
    2
    Дрель ударная Bosch PSB 750 RCE 0.603.128.520, 750 Вт
    Дрель ударная Bosch PSB 750 RCE 0.603.128.520, 750 Вт
    Дрель ударная Bosch PSB 750 RCE 0.603.128.520, 750 Вт
    Дрель ударная Bosch PSB 750 RCE 0.603.128.520, 750 Вт
    Дрель ударная Bosch PSB 750 RCE 0.603.128.520, 750 Вт
      Дрель ударная Bosch PSB 750 RCE 0.603.128.520, 750 Вт
      Дрель ударная Bosch PSB 750 RCE 0.603.128.520, 750 Вт
      Дрель ударная Bosch PSB 750 RCE 0.603.128.520, 750 Вт
      Дрель ударная Bosch PSB 750 RCE 0.603.128.520, 750 Вт
      Дрель ударная Bosch PSB 750 RCE 0.603.128.520, 750 Вт

      Дрель ударная Bosch PSB 750 RCE 0.603.128.520, 750 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х1060
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрическая ударная дрель Bosch PSB 750 RCE – универсальный инструмент для сверления отверстий разного диаметра. Имеет 2 режима работы: ударный (работает с металлом, бетоном, кирпичом, камнем) и безударный (пластик, древесина, керамика, стекло). Функция реверса позволяет использовать дрель как шуруповерт. Компактная и очень производительная.

        Преимущества

        • Мощный двигатель на 750 Вт
        • Электронная регулировка числа оборотов при помощи колесика на клавише «Пуск»
        • Переключатель режимов на корпусе с удобной стороны
        • Функция реверса для работы с крепежными элементами (шурупы, винты)
        • Быстрозажимной патрон с функцией Auto-Lock для частой смены рабочих насадок одним движением руки
        • Удобная рукоятка с резиновой накладкой, упором и петлей для подвешивания инструмента
        • Дополнительная боковая ручка с возможностью поворота 360 градусов вокруг корпуса
        • Стильный корпус из прочного пластика
        • Функция присоединения пылесоса