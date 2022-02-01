Дрель ударная Bosch PSB 750 RCE 0.603.128.520, 750 Вт
Арт. 77777Х1060
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Электрическая ударная дрель Bosch PSB 750 RCE – универсальный инструмент для сверления отверстий разного диаметра. Имеет 2 режима работы: ударный (работает с металлом, бетоном, кирпичом, камнем) и безударный (пластик, древесина, керамика, стекло). Функция реверса позволяет использовать дрель как шуруповерт. Компактная и очень производительная.
Преимущества
- Мощный двигатель на 750 Вт
- Электронная регулировка числа оборотов при помощи колесика на клавише «Пуск»
- Переключатель режимов на корпусе с удобной стороны
- Функция реверса для работы с крепежными элементами (шурупы, винты)
- Быстрозажимной патрон с функцией Auto-Lock для частой смены рабочих насадок одним движением руки
- Удобная рукоятка с резиновой накладкой, упором и петлей для подвешивания инструмента
- Дополнительная боковая ручка с возможностью поворота 360 градусов вокруг корпуса
- Стильный корпус из прочного пластика
- Функция присоединения пылесоса