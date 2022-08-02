Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 10.8 Li-2/1 0.603.972.922
Арт. X1048041302323
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|22
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 10,8 LI-2 0.603.972.922 с литий-ионным источником питания и быстрозажимным патроном прекрасно подходит для заворачивания шурупов и сверления отверстий в стали и дереве. Инструмент имеет две скорости работы и двадцать режимов крутящего момента. Приятным дополнением в модели является встроенная подсветка, которая позволяет работать даже при плохом освещении.
Преимущества
- 2-скоростной высокопроизводительный планетарный редуктор обеспечивает оптимальную передачу усилия и высокую плавность хода
- Наличие реверса для изменения направления вращения
- Электронная регулировка числа оборотов осуществляется с помощью кнопки "Пуск"
- Исключительно высокая долговечность сменного литий-ионного аккумулятора благодаря системе Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
- Отсутствие саморазряда, постоянная готовность к работе благодаря литий-ионной технологии
- На одной полной зарядке батареи можно завернуть/отвернуть порядка 250 шурупов
- Автоматическая блокировка шпинделя помогает быстро заменить расходный инструмент
- Число оборотов холостого хода на первой скорости составляет до 350 об/мин, на второй – до 1100 об/мин
- Есть электронный трехступенчатый индикатор заряда
- Небольшой вес – всего 0,95 кг
- Диаметр просверленного отверстия в стали составляет 8 мм, в дереве – 20 мм