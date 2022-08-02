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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 10.8 Li-2/1 0.603.972.922
5.0
1
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Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 10.8 Li-2/1 0.603.972.922
    Арт. X1048041302323
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 10.8 Li-2/1 0.603.972.922

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 10.8 Li-2/1 0.603.972.922

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1048041302323
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		22
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 10,8 LI-2 0.603.972.922 с литий-ионным источником питания и быстрозажимным патроном прекрасно подходит для заворачивания шурупов и сверления отверстий в стали и дереве. Инструмент имеет две скорости работы и двадцать режимов крутящего момента. Приятным дополнением в модели является встроенная подсветка, которая позволяет работать даже при плохом освещении.

        Преимущества

        • 2-скоростной высокопроизводительный планетарный редуктор обеспечивает оптимальную передачу усилия и высокую плавность хода
        • Наличие реверса для изменения направления вращения
        • Электронная регулировка числа оборотов осуществляется с помощью кнопки "Пуск"
        • Исключительно высокая долговечность сменного литий-ионного аккумулятора благодаря системе Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
        • Отсутствие саморазряда, постоянная готовность к работе благодаря литий-ионной технологии
        • На одной полной зарядке батареи можно завернуть/отвернуть порядка 250 шурупов
        • Автоматическая блокировка шпинделя помогает быстро заменить расходный инструмент
        • Число оборотов холостого хода на первой скорости составляет до 350 об/мин, на второй – до 1100 об/мин
        • Есть электронный трехступенчатый индикатор заряда
        • Небольшой вес – всего 0,95 кг
        • Диаметр просверленного отверстия в стали составляет 8 мм, в дереве – 20 мм