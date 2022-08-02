Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 10.8 Li-2/1 0.603.972.922

Преимущества

2-скоростной высокопроизводительный планетарный редуктор обеспечивает оптимальную передачу усилия и высокую плавность хода

Наличие реверса для изменения направления вращения

Электронная регулировка числа оборотов осуществляется с помощью кнопки "Пуск"

Исключительно высокая долговечность сменного литий-ионного аккумулятора благодаря системе Bosch Electronic Cell Protection (ECP)

Отсутствие саморазряда, постоянная готовность к работе благодаря литий-ионной технологии

На одной полной зарядке батареи можно завернуть/отвернуть порядка 250 шурупов

Автоматическая блокировка шпинделя помогает быстро заменить расходный инструмент

Число оборотов холостого хода на первой скорости составляет до 350 об/мин, на второй – до 1100 об/мин

Есть электронный трехступенчатый индикатор заряда

Небольшой вес – всего 0,95 кг

Диаметр просверленного отверстия в стали составляет 8 мм, в дереве – 20 мм

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 10,8 LI-2 0.603.972.922 с литий-ионным источником питания и быстрозажимным патроном прекрасно подходит для заворачивания шурупов и сверления отверстий в стали и дереве. Инструмент имеет две скорости работы и двадцать режимов крутящего момента. Приятным дополнением в модели является встроенная подсветка, которая позволяет работать даже при плохом освещении.