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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 12-2/2 0.603.951.J21
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 12-2/2 0.603.951.J21
    Арт. Х12713219
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 12-2/2 0.603.951.J21
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 12-2/2 0.603.951.J21
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 12-2/2 0.603.951.J21
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 12-2/2 0.603.951.J21

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 12-2/2 0.603.951.J21

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12713219
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		30
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный шуруповерт Bosch PSR 12-2/2 0.603.951.J21 используется для закручивания крепежных элементов. Наличие 25 режимов крутящего момента позволяет выбрать нужный в зависимости от интенсивности работы. Благодаря светодиодной подсветки можно работать в слабоосвещенных помещениях.

        Преимущества

        • В корпусе предусмотрен отсек для хранения бит
        • Аккумуляторный блок легко снимается и монтируется
        • Тормоз выбега и блокировка включения
        • Двухскоростной высокопроизводительный планетарный редуктор
        • Быстрозажимной сверлильный патрон с функцией «Click» - зажатие оснастки до щелчка
        • Система «Auto Lock» - блокировка шпинделя для быстрой и надежной смены оснастки