Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 12-2/2 0.603.951.J21
Арт. Х12713219
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|30
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторный шуруповерт Bosch PSR 12-2/2 0.603.951.J21 используется для закручивания крепежных элементов. Наличие 25 режимов крутящего момента позволяет выбрать нужный в зависимости от интенсивности работы. Благодаря светодиодной подсветки можно работать в слабоосвещенных помещениях.
Преимущества
- В корпусе предусмотрен отсек для хранения бит
- Аккумуляторный блок легко снимается и монтируется
- Тормоз выбега и блокировка включения
- Двухскоростной высокопроизводительный планетарный редуктор
- Быстрозажимной сверлильный патрон с функцией «Click» - зажатие оснастки до щелчка
- Система «Auto Lock» - блокировка шпинделя для быстрой и надежной смены оснастки