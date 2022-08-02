Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 12-2/2 0.603.951.J21

Преимущества

В корпусе предусмотрен отсек для хранения бит

Аккумуляторный блок легко снимается и монтируется

Тормоз выбега и блокировка включения

Двухскоростной высокопроизводительный планетарный редуктор

Быстрозажимной сверлильный патрон с функцией «Click» - зажатие оснастки до щелчка

Система «Auto Lock» - блокировка шпинделя для быстрой и надежной смены оснастки

Аккумуляторный шуруповерт Bosch PSR 12-2/2 0.603.951.J21 используется для закручивания крепежных элементов. Наличие 25 режимов крутящего момента позволяет выбрать нужный в зависимости от интенсивности работы. Благодаря светодиодной подсветки можно работать в слабоосвещенных помещениях.