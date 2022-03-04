Сетевой шуруповерт DeWalt DW 269К

Преимущества

Система контроля крутящего момента

Прорезиненный корпус снижает уровень вибрации

Реверс

Малый вес и небольшие размеры



Прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват и предотвращает проскальзывание шуруповерта DeWalt DW 269 K.



Шуруповерт DeWalt DW 269 K предназначен для закручивания крепежных элементов в древесину, пластик и металл. Регулировка крутящего момента от 4 до 42 Нм позволяет настроиться под любой материал и диаметр шурупов. Малый вес и небольшие размеры упрощают длительную работу оператора. Прорезиненный корпус снижает уровень вибрации и шума во время работы. Система воздушного охлаждения предотвращает перегрев внутренних органов инструмента.