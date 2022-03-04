Сетевой шуруповерт DeWalt DW 269К
Арт. 77777Х10615
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|42
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Тип
|сетевой
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Тип двигателя
|щеточный
- Шуруповерт DeWalt DW 269 K предназначен для закручивания крепежных элементов в древесину, пластик и металл. Регулировка крутящего момента от 4 до 42 Нм позволяет настроиться под любой материал и диаметр шурупов. Малый вес и небольшие размеры упрощают длительную работу оператора. Прорезиненный корпус снижает уровень вибрации и шума во время работы. Система воздушного охлаждения предотвращает перегрев внутренних органов инструмента.
Преимущества
- Система контроля крутящего момента
- Прорезиненный корпус снижает уровень вибрации
- Реверс
- Малый вес и небольшие размеры
- Прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват и предотвращает проскальзывание шуруповерта DeWalt DW 269 K.