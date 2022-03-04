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Сетевой шуруповерт DeWalt DW 269К
5.0
2
Найти аналог
Сетевые шуруповерты
    Сетевой шуруповерт DeWalt DW 269К
    Арт. 77777Х10615
    5.0
    2
    Сетевой шуруповерт DeWalt DW 269К
    Сетевой шуруповерт DeWalt DW 269К
    Сетевой шуруповерт DeWalt DW 269К
    Сетевой шуруповерт DeWalt DW 269К
      Сетевой шуруповерт DeWalt DW 269К
      Сетевой шуруповерт DeWalt DW 269К
      Сетевой шуруповерт DeWalt DW 269К
      Сетевой шуруповерт DeWalt DW 269К

      Сетевой шуруповерт DeWalt DW 269К

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 77777Х10615
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		42
      Тип
      		сетевой
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Шуруповерт DeWalt DW 269 K предназначен для закручивания крепежных элементов в древесину, пластик и металл. Регулировка крутящего момента от 4 до 42 Нм позволяет настроиться под любой материал и диаметр шурупов. Малый вес и небольшие размеры упрощают длительную работу оператора. Прорезиненный корпус снижает уровень вибрации и шума во время работы. Система воздушного охлаждения предотвращает перегрев внутренних органов инструмента.

        Преимущества

        • Система контроля крутящего момента
        • Прорезиненный корпус снижает уровень вибрации
        • Реверс
        • Малый вес и небольшие размеры
        • Прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват и предотвращает проскальзывание шуруповерта DeWalt DW 269 K.