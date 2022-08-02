Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DC732C2
Арт. Х12713258
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|37
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель DeWALT DC 732 C2 – мощный компактный инструмент последнего поколения, предназначенный для работ по сверлению. Редуктор регулируется с помощью двухскоростного переключателя и реверса. Светодиодная подсветка обеспечивает освещение рабочей зоны.
Преимущества
- Удобная рукоять
- Тормоз двигателя
- быстрозажимной патрон
- Кейс для удобно транспортировки