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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DC732C2
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DC732C2
    Арт. Х12713258
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DC732C2

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DC732C2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12713258
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		37
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель DeWALT DC 732 C2 – мощный компактный инструмент последнего поколения, предназначенный для работ по сверлению. Редуктор регулируется с помощью двухскоростного переключателя и реверса. Светодиодная подсветка обеспечивает освещение рабочей зоны.

        Преимущества

        • Удобная рукоять
        • Тормоз двигателя
        • быстрозажимной патрон
        • Кейс для удобно транспортировки