Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DC732C2

Преимущества

Удобная рукоять

Тормоз двигателя

быстрозажимной патрон

Кейс для удобно транспортировки

Аккумуляторная дрель DeWALT DC 732 C2 – мощный компактный инструмент последнего поколения, предназначенный для работ по сверлению. Редуктор регулируется с помощью двухскоростного переключателя и реверса. Светодиодная подсветка обеспечивает освещение рабочей зоны.