Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD790D2

Преимущества

Выходная мощность 360 Вт

Давление создаваемого шума 76 дБ(A)

Мощность создаваемого шума 87 дБ(A)

Погрешность вибрации 1.5 м/с 2

Универсальное зарядное устройство позволяет заряжать 18.0В, 14.4В и 10.8В XR Li-Ion батареи

Дополнительно предусмотрен магнитный держатель для насадок

2-х скоростной полностью металлический редуктор

Аккумулятор имеет сдвижную конструкцию для легкости установки/снятия

Интеллектуальный выключатель со встроенной электроникой

Регулируемая скорость и реверс

Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 790 D2 - легкая, оптимально сбалансированная, компактная модель, которая отличается высокой производительностью и удобством в эксплуатации. Инструмент подходит для работы в местах с ограниченным пространством. При необходимости сверления или закручивания крепежа в условиях плохой освещенности в нижней части инструмента предусмотрена светодиодная подсветка с задержкой. Дрель оснащена уникальным ёмким аккумулятором серии XR, который обеспечивает продолжительную и эффективную работу инструмента.