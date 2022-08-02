Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD790D2
Арт. X1048041302358
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|60
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 790 D2 - легкая, оптимально сбалансированная, компактная модель, которая отличается высокой производительностью и удобством в эксплуатации. Инструмент подходит для работы в местах с ограниченным пространством. При необходимости сверления или закручивания крепежа в условиях плохой освещенности в нижней части инструмента предусмотрена светодиодная подсветка с задержкой. Дрель оснащена уникальным ёмким аккумулятором серии XR, который обеспечивает продолжительную и эффективную работу инструмента.
Преимущества
- Выходная мощность 360 Вт
- Давление создаваемого шума 76 дБ(A)
- Мощность создаваемого шума 87 дБ(A)
- Погрешность вибрации 1.5 м/с2
- Универсальное зарядное устройство позволяет заряжать 18.0В, 14.4В и 10.8В XR Li-Ion батареи
- Дополнительно предусмотрен магнитный держатель для насадок
- 2-х скоростной полностью металлический редуктор
- Аккумулятор имеет сдвижную конструкцию для легкости установки/снятия
- Интеллектуальный выключатель со встроенной электроникой
- Регулируемая скорость и реверс