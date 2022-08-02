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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD790D2
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD790D2
    Арт. X1048041302358
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD790D2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD790D2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD790D2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD790D2

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD790D2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1048041302358
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		60
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 790 D2 - легкая, оптимально сбалансированная, компактная модель, которая отличается высокой производительностью и удобством в эксплуатации. Инструмент подходит для работы в местах с ограниченным пространством. При необходимости сверления или закручивания крепежа в условиях плохой освещенности в нижней части инструмента предусмотрена светодиодная подсветка с задержкой. Дрель оснащена уникальным ёмким аккумулятором серии XR, который обеспечивает продолжительную и эффективную работу инструмента.

        Преимущества

        • Выходная мощность 360 Вт
        • Давление создаваемого шума 76 дБ(A)
        • Мощность создаваемого шума 87 дБ(A)
        • Погрешность вибрации 1.5 м/с2
        • Универсальное зарядное устройство позволяет заряжать 18.0В, 14.4В и 10.8В XR Li-Ion батареи
        • Дополнительно предусмотрен магнитный держатель для насадок
        • 2-х скоростной полностью металлический редуктор
        • Аккумулятор имеет сдвижную конструкцию для легкости установки/снятия
        • Интеллектуальный выключатель со встроенной электроникой
        • Регулируемая скорость и реверс