Преимущества

Бесшумный трехскоростной редуктор

Новые уникальные аккумуляторные технологии XR Li-Ion емкостью 4.0 Ач

22 позиции регулировки крутящего момента для максимально точной настройки

Регулировка скорости вращения усилием нажатия на клавишу пуск

Металлическая клипса для крепления инструмента на ремень

Магнитный держатель насадок

Универсальное зарядное устройство позволяет заряжать 18.0В, 14.4В и 10.8В XR Li-Ion сдвижные батареи

Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD931M2 предназначена для работ с крепежами и сверления отверстий. Модель поставляется с быстрозажимным патроном, который обеспечивает надежное закрепление оснастки, а также ее быструю и простую замену. Муфта регулировки момента затяжки позволяет точно выставить необходимое под конкретный тип материала значение крутящего момента. Отдельно стоит отметить новые уникальные аккумуляторные технологии XR Li-Ion емкостью 4.0 А*ч - максимально продолжительное время работы на одной зарядке аккумулятора. Модель поставляется в чемодане для удобства хранения и транспортировки.