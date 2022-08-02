Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD931M2
Арт. Х12713305
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|72
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD931M2 предназначена для работ с крепежами и сверления отверстий. Модель поставляется с быстрозажимным патроном, который обеспечивает надежное закрепление оснастки, а также ее быструю и простую замену. Муфта регулировки момента затяжки позволяет точно выставить необходимое под конкретный тип материала значение крутящего момента. Отдельно стоит отметить новые уникальные аккумуляторные технологии XR Li-Ion емкостью 4.0 А*ч - максимально продолжительное время работы на одной зарядке аккумулятора. Модель поставляется в чемодане для удобства хранения и транспортировки.
Преимущества
- Бесшумный трехскоростной редуктор
- Новые уникальные аккумуляторные технологии XR Li-Ion емкостью 4.0 Ач
- 22 позиции регулировки крутящего момента для максимально точной настройки
- Регулировка скорости вращения усилием нажатия на клавишу пуск
- Металлическая клипса для крепления инструмента на ремень
- Магнитный держатель насадок
- Универсальное зарядное устройство позволяет заряжать 18.0В, 14.4В и 10.8В XR Li-Ion сдвижные батареи