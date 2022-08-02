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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD931M2
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD931M2
    Арт. Х12713305
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD931M2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD931M2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD931M2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD931M2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD931M2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD931M2

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD931M2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12713305
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		72
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD931M2 предназначена для работ с крепежами и сверления отверстий. Модель поставляется с быстрозажимным патроном, который обеспечивает надежное закрепление оснастки, а также ее быструю и простую замену. Муфта регулировки момента затяжки позволяет точно выставить необходимое под конкретный тип материала значение крутящего момента. Отдельно стоит отметить новые уникальные аккумуляторные технологии XR Li-Ion емкостью 4.0 А*ч - максимально продолжительное время работы на одной зарядке аккумулятора. Модель поставляется в чемодане для удобства хранения и транспортировки.

        Преимущества

        • Бесшумный трехскоростной редуктор
        • Новые уникальные аккумуляторные технологии XR Li-Ion емкостью 4.0 Ач
        • 22 позиции регулировки крутящего момента для максимально точной настройки
        • Регулировка скорости вращения усилием нажатия на клавишу пуск
        • Металлическая клипса для крепления инструмента на ремень
        • Магнитный держатель насадок
        • Универсальное зарядное устройство позволяет заряжать 18.0В, 14.4В и 10.8В XR Li-Ion сдвижные батареи