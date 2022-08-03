Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD940B2
Арт. Х106732
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|44
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 940 B2 предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. Серия XRP служит для работы в тяжелых условиях. Быстрозажимной патрон обеспечивает легкую замену насадок. 22 режима крутящего момента позволяют выбрать нужный в зависимости от интенсивности работы. Светодиодная подсветка улучшает видимость рабочей области.
Преимущества
- Бесшумный трехскоростной редуктор обеспечивает оптимальную производительность при различных видах работ
- Одномуфтовый быстрозажимной патрон (13 мм) с автоматической блокировкой вращения - для быстрой смены принадлежностей
- Полностью металлический редуктор в металлическом корпусе обеспечивает высокую эффективность передачи энергии и увеличивает срок службы инструмента
- Светодиодная подсветка - для работы в слабо освещенных местах
- Раздельный селектор регулировки крутящего момента и выбора режимов применения