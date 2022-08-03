Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD940B2

Преимущества

Бесшумный трехскоростной редуктор обеспечивает оптимальную производительность при различных видах работ

Одномуфтовый быстрозажимной патрон (13 мм) с автоматической блокировкой вращения - для быстрой смены принадлежностей

Полностью металлический редуктор в металлическом корпусе обеспечивает высокую эффективность передачи энергии и увеличивает срок службы инструмента

Светодиодная подсветка - для работы в слабо освещенных местах

Раздельный селектор регулировки крутящего момента и выбора режимов применения

Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 940 B2 предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. Серия XRP служит для работы в тяжелых условиях. Быстрозажимной патрон обеспечивает легкую замену насадок. 22 режима крутящего момента позволяют выбрать нужный в зависимости от интенсивности работы. Светодиодная подсветка улучшает видимость рабочей области.