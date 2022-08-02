Преимущества

Плавная регулировка скорости вращения

Наличие реверса

Электронный тормоз двигателя

Высокая производительность

Небольшой вес и габариты - для комфортной работы

Полностью металлический корпус редуктора - для увеличения срока службы инструмента

Шестигранный держатель 6.35 мм с автоматической фиксацией - для быстрой смены оснастки

Светодиодная подсветка - для освещения рабочей зоны

Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCF 610 S2 - инструмент, предназначенный для засверливания отверстий и закручивания крепежных элементов. Полностью металлический корпус редуктора позволяет продлить срок службы инструмента. Аккумуляторная дрель оснащена светодиодной подсветкой, что обеспечивает оптимальное освещение рабочей зоны. Небольшие вес и габариты позволяют работать в труднодоступных местах. Время зарядки аккумулятора - 40 минут.