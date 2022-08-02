Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCF 610 S2
Арт. 77777Х106186
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Класс товара
|профессиональный
|
Макс. крутящий момент, Нм
|8
|
Тип
|аккумуляторный
|
Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCF 610 S2 - инструмент, предназначенный для засверливания отверстий и закручивания крепежных элементов. Полностью металлический корпус редуктора позволяет продлить срок службы инструмента. Аккумуляторная дрель оснащена светодиодной подсветкой, что обеспечивает оптимальное освещение рабочей зоны. Небольшие вес и габариты позволяют работать в труднодоступных местах. Время зарядки аккумулятора - 40 минут.
Преимущества
- Плавная регулировка скорости вращения
- Наличие реверса
- Электронный тормоз двигателя
- Высокая производительность
- Небольшой вес и габариты - для комфортной работы
- Полностью металлический корпус редуктора - для увеличения срока службы инструмента
- Шестигранный держатель 6.35 мм с автоматической фиксацией - для быстрой смены оснастки
- Светодиодная подсветка - для освещения рабочей зоны