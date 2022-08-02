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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCF 610 S2
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCF 610 S2
    Арт. 77777Х106186
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCF 610 S2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCF 610 S2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCF 610 S2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCF 610 S2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCF 610 S2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCF 610 S2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCF 610 S2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCF 610 S2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCF 610 S2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCF 610 S2

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCF 610 S2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 77777Х106186
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		8
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCF 610 S2 - инструмент, предназначенный для засверливания отверстий и закручивания крепежных элементов. Полностью металлический корпус редуктора позволяет продлить срок службы инструмента. Аккумуляторная дрель оснащена светодиодной подсветкой, что обеспечивает оптимальное освещение рабочей зоны. Небольшие вес и габариты позволяют работать в труднодоступных местах. Время зарядки аккумулятора - 40 минут.

        Преимущества

        • Плавная регулировка скорости вращения
        • Наличие реверса
        • Электронный тормоз двигателя
        • Высокая производительность
        • Небольшой вес и габариты - для комфортной работы
        • Полностью металлический корпус редуктора - для увеличения срока службы инструмента
        • Шестигранный держатель 6.35 мм с автоматической фиксацией - для быстрой смены оснастки
        • Светодиодная подсветка - для освещения рабочей зоны