Аккумуляторный шуруповерт Hitachi DB 10 DL

Преимущества

Небольшие габариты устройства и маленький весь

Плавная регулировка вращения

Быстрая зарядка аккумуляторов

Аккумуляторный шуруповерт Hitachi DB10DL предназначен для закручивания крепежных элементов. Светодиодная подсветка обеспечивает точную работу в мало освещенных помещениях. Два Li-ion аккумулятора позволяют работать в два раза дольше без подзарядки.