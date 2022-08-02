Аккумуляторный шуруповерт Hitachi DB 10 DL
Арт. Х12713241
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|10
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторный шуруповерт Hitachi DB10DL предназначен для закручивания крепежных элементов. Светодиодная подсветка обеспечивает точную работу в мало освещенных помещениях. Два Li-ion аккумулятора позволяют работать в два раза дольше без подзарядки.
Преимущества
- Небольшие габариты устройства и маленький весь
- Плавная регулировка вращения
- Быстрая зарядка аккумуляторов