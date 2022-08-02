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Аккумуляторный шуруповерт Hitachi DB 10 DL
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторный шуруповерт Hitachi DB 10 DL
    Арт. Х12713241
    5.0
    2
    Аккумуляторный шуруповерт Hitachi DB 10 DL

      Аккумуляторный шуруповерт Hitachi DB 10 DL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12713241
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		10
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный шуруповерт Hitachi DB10DL предназначен для закручивания крепежных элементов. Светодиодная подсветка обеспечивает точную работу в мало освещенных помещениях. Два Li-ion аккумулятора позволяют работать в два раза дольше без подзарядки.

        Преимущества

        • Небольшие габариты устройства и маленький весь
        • Плавная регулировка вращения
        • Быстрая зарядка аккумуляторов