Преимущества

Эффективная система охлаждения

Электронное управление числом оборотов

Две скорости

Поддержка заданной скорости вращения

Реверс

Малый вес и компактные размеры

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DM предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. 22 позиции крутящего момента - для выбора нужного в зависимости от интенсивности работы. Небольшой вес делает непрерывную работу более комфортной.