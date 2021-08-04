Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DM
Арт. Х106441
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|36
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DM предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. 22 позиции крутящего момента - для выбора нужного в зависимости от интенсивности работы. Небольшой вес делает непрерывную работу более комфортной.
Преимущества
- Эффективная система охлаждения
- Электронное управление числом оборотов
- Две скорости
- Поддержка заданной скорости вращения
- Реверс
- Малый вес и компактные размеры