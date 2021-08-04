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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DM
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DM
    Арт. Х106441
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DM

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DM

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х106441
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		36
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DM предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. 22 позиции крутящего момента - для выбора нужного в зависимости от интенсивности работы.  Небольшой вес делает непрерывную работу более комфортной.

        Преимущества

        • Эффективная система охлаждения
        • Электронное управление числом оборотов
        • Две скорости
        • Поддержка заданной скорости вращения
        • Реверс
        • Малый вес и компактные размеры