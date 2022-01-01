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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSAL 1.5А
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Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSAL 1.5А
    Арт. X1048041302401
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSAL 1.5А
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSAL 1.5А
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSAL 1.5А
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSAL 1.5А

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSAL 1.5А

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1048041302401

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		52
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный шуруповерт Hitachi DS18DSAL - профессиональный инструмент, отличающийся высокой мощностью, инновационным дизайном и малым весом. Комплектуется двумя Li-Ion аккумуляторами для непрерывной работы в течение дня. Двухскоростной редуктор и электронная регулировка числа оборотов служат для эффективной работы с материалами различной плотности. Предусмотрена светодиодная подсветка рабочей зоны.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя для безопасной и быстрой смены оснастки
        • Функция реверса для выворачивания крепежа и извлечения заклинившего сверла
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Тормоз выбега для моментальной остановки двигателя при отпускании курка
        • Ременный держатель