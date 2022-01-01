Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSAL 1.5А

Преимущества

Блокировка шпинделя для безопасной и быстрой смены оснастки

Функция реверса для выворачивания крепежа и извлечения заклинившего сверла

Электронная регулировка числа оборотов

Тормоз выбега для моментальной остановки двигателя при отпускании курка

Ременный держатель

Аккумуляторный шуруповерт Hitachi DS18DSAL - профессиональный инструмент, отличающийся высокой мощностью, инновационным дизайном и малым весом. Комплектуется двумя Li-Ion аккумуляторами для непрерывной работы в течение дня. Двухскоростной редуктор и электронная регулировка числа оборотов служат для эффективной работы с материалами различной плотности. Предусмотрена светодиодная подсветка рабочей зоны.