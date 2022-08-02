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Аккумуляторный дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSAL 3.0А
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторный дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSAL 3.0А
    Арт. X1048041302404
    5.0
    1
    Аккумуляторный дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSAL 3.0А
    Аккумуляторный дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSAL 3.0А
    Аккумуляторный дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSAL 3.0А
    Аккумуляторный дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSAL 3.0А
      Аккумуляторный дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSAL 3.0А
      Аккумуляторный дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSAL 3.0А
      Аккумуляторный дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSAL 3.0А
      Аккумуляторный дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSAL 3.0А

      Аккумуляторный дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSAL 3.0А

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1048041302404
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		52
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный шуруповерт Hitachi DS18DSAL - профессиональный инструмент, отличающийся высокой мощностью, инновационным дизайном и малым весом. Комплектуется двумя Li-Ion аккумуляторами для непрерывной работы в течение дня. Двухскоростной редуктор и электронная регулировка числа оборотов служат для эффективной работы с материалами различной плотности. Предусмотрена светодиодная подсветка рабочей зоны.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя для безопасной и быстрой смены оснастки
        • Функция реверса для выворачивания крепежа и извлечения заклинившего сверла
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Тормоз выбега для моментальной остановки двигателя при отпускании курка
        • Ременный держатель