Аккумуляторный дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSAL 3.0А
Арт. X1048041302404
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|52
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторный шуруповерт Hitachi DS18DSAL - профессиональный инструмент, отличающийся высокой мощностью, инновационным дизайном и малым весом. Комплектуется двумя Li-Ion аккумуляторами для непрерывной работы в течение дня. Двухскоростной редуктор и электронная регулировка числа оборотов служат для эффективной работы с материалами различной плотности. Предусмотрена светодиодная подсветка рабочей зоны.
Преимущества
- Блокировка шпинделя для безопасной и быстрой смены оснастки
- Функция реверса для выворачивания крепежа и извлечения заклинившего сверла
- Электронная регулировка числа оборотов
- Тормоз выбега для моментальной остановки двигателя при отпускании курка
- Ременный держатель