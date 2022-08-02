Шуруповерт Hitachi W6VA4 предназначен для закручивания саморезов в гипсокартон и деревянные панели. Прорезиненный корпус снижает уровень вибрации во время работы. Реверс позволяет легко выкручивать шурупы. Большая кнопка включения упрощает эксплуатацию инструмента. Крепление позволяет удобно транспортировать инструмент на поясе

Преимущества