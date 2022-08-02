Шуруповерт Hitachi W6VA4
Арт. Х12407
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|13
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Тип
|сетевой
- Шуруповерт Hitachi W6VA4 предназначен для закручивания саморезов в гипсокартон и деревянные панели. Прорезиненный корпус снижает уровень вибрации во время работы. Реверс позволяет легко выкручивать шурупы. Большая кнопка включения упрощает эксплуатацию инструмента. Крепление позволяет удобно транспортировать инструмент на поясе
Преимущества
- Идеально вкручивает саморезы
- Съемный ограничитель позволяет легко менять и устанавливать биты
- Эргономичная обрезиненная рукоятка
- Алюминиевая крышка мотора, что увеличивает срок службы инструмента
- Обрезиненное защитное покрытие вокруг алюминиевой крышки мотора
- Большой спусковой выключатель под два пальца