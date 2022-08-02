Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шуруповерт Hitachi W6VA4
5.0
1
Найти аналог
Сетевые шуруповерты
    Шуруповерт Hitachi W6VA4
    Арт. Х12407
    5.0
    1
    Шуруповерт Hitachi W6VA4
    Шуруповерт Hitachi W6VA4
    Шуруповерт Hitachi W6VA4
    Шуруповерт Hitachi W6VA4
      Шуруповерт Hitachi W6VA4
      Шуруповерт Hitachi W6VA4
      Шуруповерт Hitachi W6VA4
      Шуруповерт Hitachi W6VA4

      Шуруповерт Hitachi W6VA4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Арт. Х12407
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		13
      Тип
      		сетевой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Шуруповерт Hitachi W6VA4 предназначен для закручивания саморезов в гипсокартон и деревянные панели. Прорезиненный корпус снижает уровень вибрации во время работы. Реверс позволяет легко выкручивать шурупы. Большая кнопка включения упрощает эксплуатацию инструмента. Крепление позволяет удобно транспортировать инструмент на поясе

        Преимущества

        • Идеально вкручивает саморезы
        • Съемный ограничитель позволяет легко менять и устанавливать биты
        • Эргономичная обрезиненная рукоятка
        • Алюминиевая крышка мотора, что увеличивает срок службы инструмента
        • Обрезиненное защитное покрытие вокруг алюминиевой крышки мотора
        • Большой спусковой выключатель под два пальца