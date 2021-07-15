Преимущества

Малый вес

Реверс

Блокировка включателя

Электронная регулировка скорости

Специальная муфта сцепления

Светодиодная подсветка

На корпусе шуруповерта Makita FS2300 расположен специальный зажим для крепления на пояс.



Мягкая прорезиненная накладка на рукоятке - для уверенного хвата и защиты от скольжения руки.



Сетевой шуруповерт Makita FS2300 можно применять для сборки мебели в домашних условиях. Небольшие размеры и малый вес инструмента - для комфортной и неутомительной работы оператора. Шуруповерт оснащен системой электронной регулировки скорости. Для длительной работы без перерывов предусмотрена кнопка фиксации включателя.