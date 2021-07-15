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Сетевой шуруповерт Makita FS2300
4.2
5
8 130 ₽
13 290 ₽
Сетевые шуруповерты
    Сетевой шуруповерт Makita FS2300
    Арт. Х1218918
    4.2
    5
    Сетевой шуруповерт Makita FS2300
    Сетевой шуруповерт Makita FS2300
    Сетевой шуруповерт Makita FS2300
    Сетевой шуруповерт Makita FS2300
    Сетевой шуруповерт Makita FS2300
    Сетевой шуруповерт Makita FS2300
    Сетевой шуруповерт Makita FS2300
    Сетевой шуруповерт Makita FS2300
    Сетевой шуруповерт Makita FS2300
    Сетевой шуруповерт Makita FS2300
      Сетевой шуруповерт Makita FS2300
      Сетевой шуруповерт Makita FS2300
      Сетевой шуруповерт Makita FS2300
      Сетевой шуруповерт Makita FS2300
      Сетевой шуруповерт Makita FS2300
      Сетевой шуруповерт Makita FS2300
      Сетевой шуруповерт Makita FS2300
      Сетевой шуруповерт Makita FS2300
      Сетевой шуруповерт Makita FS2300
      Сетевой шуруповерт Makita FS2300

      Сетевой шуруповерт Makita FS2300

      • -5 160 ₽
      8 130 ₽
      13 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1218918
      4.2
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		25
      Тип
      		сетевой
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -5 160 ₽
      8 130 ₽
      13 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сетевой шуруповерт Makita FS2300 можно применять для сборки мебели в домашних условиях. Небольшие размеры и малый вес инструмента - для комфортной и неутомительной работы оператора. Шуруповерт оснащен системой электронной регулировки скорости. Для длительной работы без перерывов предусмотрена кнопка фиксации включателя.

        Преимущества 

        • Малый вес
        • Реверс
        • Блокировка включателя
        • Электронная регулировка скорости
        • Специальная муфта сцепления
        • Светодиодная подсветка
        • На корпусе шуруповерта Makita FS2300 расположен специальный зажим для крепления на пояс.
        • Мягкая прорезиненная накладка на рукоятке - для уверенного хвата и защиты от скольжения руки.