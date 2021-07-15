Сетевой шуруповерт Makita FS2300
Арт. Х1218918
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Япония
|
Класс товара
|бытовой
|
Макс. крутящий момент, Нм
|25
|
Тип
|сетевой
|
Тип двигателя
|щеточный
- Сетевой шуруповерт Makita FS2300 можно применять для сборки мебели в домашних условиях. Небольшие размеры и малый вес инструмента - для комфортной и неутомительной работы оператора. Шуруповерт оснащен системой электронной регулировки скорости. Для длительной работы без перерывов предусмотрена кнопка фиксации включателя.
Преимущества
- Малый вес
- Реверс
- Блокировка включателя
- Электронная регулировка скорости
- Специальная муфта сцепления
- Светодиодная подсветка
- На корпусе шуруповерта Makita FS2300 расположен специальный зажим для крепления на пояс.
- Мягкая прорезиненная накладка на рукоятке - для уверенного хвата и защиты от скольжения руки.