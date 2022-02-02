Сетевой шуруповерт Makita FS4000

Преимущества

Малый вес и небольшие габариты - для продолжительной работы

Высокая мощность

Электронная регулировка скорости

Воздух из вентиляционных отверстий отводится в сторону и не мешает работе

Предусмотрена специальная муфта сцепления





Шуруповерт Makita FS4000 используется для выкручивания и закручивания гаек, шурупов и саморезов. Инструмент имеет малый вес и небольшие габариты, что позволяет работать продолжительное время. Ограничитель глубины вкручивания обеспечивает закручивание шурупов на заданную глубину, не позволяя испортить материал. Также данный шуруповерт применяется для сборки мебели в домашних условиях.