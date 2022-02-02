Сетевой шуруповерт Makita FS4000
Арт. Х1218922
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|бытовой
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Тип
|сетевой
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Тип двигателя
|щеточный
- Шуруповерт Makita FS4000 используется для выкручивания и закручивания гаек, шурупов и саморезов. Инструмент имеет малый вес и небольшие габариты, что позволяет работать продолжительное время. Ограничитель глубины вкручивания обеспечивает закручивание шурупов на заданную глубину, не позволяя испортить материал. Также данный шуруповерт применяется для сборки мебели в домашних условиях.
Преимущества
- Малый вес и небольшие габариты - для продолжительной работы
- Высокая мощность
- Электронная регулировка скорости
- Воздух из вентиляционных отверстий отводится в сторону и не мешает работе
- Предусмотрена специальная муфта сцепления