Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сетевой шуруповерт Makita FS4000
4.5
2
Найти аналог
Сетевые шуруповерты
    Сетевой шуруповерт Makita FS4000
    Арт. Х1218922
    4.5
    2
    Сетевой шуруповерт Makita FS4000
    Сетевой шуруповерт Makita FS4000
    Сетевой шуруповерт Makita FS4000
    Сетевой шуруповерт Makita FS4000
    Сетевой шуруповерт Makita FS4000
      Сетевой шуруповерт Makita FS4000
      Сетевой шуруповерт Makita FS4000
      Сетевой шуруповерт Makita FS4000
      Сетевой шуруповерт Makita FS4000
      Сетевой шуруповерт Makita FS4000

      Сетевой шуруповерт Makita FS4000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1218922
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		бытовой
      Тип
      		сетевой
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Шуруповерт Makita FS4000 используется для выкручивания и закручивания гаек, шурупов и саморезов. Инструмент имеет малый вес и небольшие габариты, что позволяет работать продолжительное время. Ограничитель глубины вкручивания обеспечивает закручивание шурупов на заданную глубину, не позволяя испортить материал. Также данный шуруповерт применяется для сборки мебели в домашних условиях.

        Преимущества

        • Малый вес и небольшие габариты - для продолжительной работы
        • Высокая мощность
        • Электронная регулировка скорости
        • Воздух из вентиляционных отверстий отводится в сторону и не мешает работе
        • Предусмотрена специальная муфта сцепления