Сетевой шуруповерт Makita FS4300
Арт. Х1218919
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|бытовой
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Тип
|сетевой
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Тип двигателя
|щеточный
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- Сетевой шуруповерт Makita FS4300 - это электроинструмент с новым эргономичным корпусом, служит для работы с крепежом. В его конструкции предусмотрены: реверс, система регулировки глубины завинчивания крепежей, вентиляция, подсветка, - всё то, что делает работу гораздо проще. Эргономичная прорезиненная рукоятка позволяет работать дольше без переутомления руки.
Преимущества
- Небольшой вес (1.4 кг) для неутомительной работы
- Длина сетевого кабеля 2,5 м для работы на удалении от розетки
- В рукоятку встроены: держатель биты и держатель ограничительного упора
- Высокая скорость монтажа за счёт мощного мотора Makita
- Электронная регулировка скорости вращения усилием нажатия на кнопку пуска
- Бесшумность работы за счёт синхронизирующей муфты со специальным устройством сцепления