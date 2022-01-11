Преимущества

Небольшой вес (1.4 кг) для неутомительной работы

Длина сетевого кабеля 2,5 м для работы на удалении от розетки

В рукоятку встроены: держатель биты и держатель ограничительного упора

Высокая скорость монтажа за счёт мощного мотора Makita

Электронная регулировка скорости вращения усилием нажатия на кнопку пуска

Бесшумность работы за счёт синхронизирующей муфты со специальным устройством сцепления

Сетевой шуруповерт Makita FS4300 - это электроинструмент с новым эргономичным корпусом, служит для работы с крепежом. В его конструкции предусмотрены: реверс, система регулировки глубины завинчивания крепежей, вентиляция, подсветка, - всё то, что делает работу гораздо проще. Эргономичная прорезиненная рукоятка позволяет работать дольше без переутомления руки.