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Сетевой шуруповерт Makita FS4300
5.0
3
9 459 ₽
Сетевые шуруповерты
    Сетевой шуруповерт Makita FS4300
    Арт. Х1218919
    5.0
    3
    Сетевой шуруповерт Makita FS4300
    Сетевой шуруповерт Makita FS4300
    Сетевой шуруповерт Makita FS4300
      Сетевой шуруповерт Makita FS4300
      Сетевой шуруповерт Makita FS4300
      Сетевой шуруповерт Makita FS4300

      Сетевой шуруповерт Makita FS4300

      9 459 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1218919
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		бытовой
      Тип
      		сетевой
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      9 459 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сетевой шуруповерт Makita FS4300 - это электроинструмент с новым эргономичным корпусом, служит для работы с крепежом. В его конструкции предусмотрены: реверс, система регулировки глубины завинчивания крепежей, вентиляция, подсветка, - всё то, что делает работу гораздо проще. Эргономичная прорезиненная рукоятка позволяет работать дольше без переутомления руки.  

        Преимущества

        • Небольшой вес (1.4 кг) для неутомительной работы
        • Длина сетевого кабеля 2,5 м для работы на удалении от розетки
        • В рукоятку встроены: держатель биты и держатель ограничительного упора
        • Высокая скорость монтажа за счёт мощного мотора Makita
        • Электронная регулировка скорости вращения усилием нажатия на кнопку пуска
        • Бесшумность работы за счёт синхронизирующей муфты со специальным устройством сцепления