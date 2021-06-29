Сетевой ударный шуруповерт Makita TD0101F (3600 оборотов, кабель 2,5 м, мощность 230 Вт)

Сетевой ударный шуруповерт Makita TD0101F
Арт. Х1218921
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|100
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Тип
|сетевой
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Тип двигателя
|щеточный
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- Сетевой ударный шуруповерт Makita TD0101F предназначен для вкручивания и выкручивания шурупов и винтов. Данная модель поддерживает режим удара, который позволяет срывать и свободно откручивать заржавевшие крепежи. Сетевой инструмент обладает небольшим весом, прочным корпусом с мягкими резиновыми вставками, вентиляцией для охлаждения, функцией - реверсивного движения и подсветкой.
Преимущества
- Двойная изоляция для повышения безопасности при эксплуатации
- Прочный корпус с резиновыми вставками устойчив к случайным механическим ударам и высоким температурам
- Наличие режима - удар позволяет добиться большего момента затяжки (100 Нм)
- Удобная клавиша - пуск и эргономичная конструкция - для комфортной работы
- Небольшой вес (990 г) не утомляет при длительной работе
- Функция реверс - для переключения между правым и левым вращением шпинделя
- Вентиляционные отверстия охлаждают самые нагревающиеся зоны инструмента, защищая их от перегрузки
- Корпус изделия легко демонтируется, обеспечивая самостоятельное обслуживание в случае поломки
- Прорезиненная рукоятка не скользит в руке, что гарантирует надежный и уверенный захват инструмента
- Оснащен специальным светодиодным фонариком для подсветки рабочей зоны в плохо освещенных местах