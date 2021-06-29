Сетевой ударный шуруповерт Makita TD0101F (3600 оборотов, кабель 2,5 м, мощность 230 Вт)

Преимущества

Двойная изоляция для повышения безопасности при эксплуатации

Прочный корпус с резиновыми вставками устойчив к случайным механическим ударам и высоким температурам

Наличие режима - удар позволяет добиться большего момента затяжки (100 Нм)

Удобная клавиша - пуск и эргономичная конструкция - для комфортной работы

Небольшой вес (990 г) не утомляет при длительной работе

Функция реверс - для переключения между правым и левым вращением шпинделя



Вентиляционные отверстия охлаждают самые нагревающиеся зоны инструмента, защищая их от перегрузки



Корпус изделия легко демонтируется, обеспечивая самостоятельное обслуживание в случае поломки



Прорезиненная рукоятка не скользит в руке, что гарантирует надежный и уверенный захват инструмента



Оснащен специальным светодиодным фонариком для подсветки рабочей зоны в плохо освещенных местах



Сетевой ударный шуруповерт Makita TD0101F предназначен для вкручивания и выкручивания шурупов и винтов. Данная модель поддерживает режим удара, который позволяет срывать и свободно откручивать заржавевшие крепежи. Сетевой инструмент обладает небольшим весом, прочным корпусом с мягкими резиновыми вставками, вентиляцией для охлаждения, функцией - реверсивного движения и подсветкой.