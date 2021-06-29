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Сетевой ударный шуруповерт Makita TD0101F (3600 оборотов, кабель 2,5 м, мощность 230 Вт)
4.1
57
7 910 ₽
10 550 ₽
Сетевые шуруповерты
    Сетевой ударный шуруповерт Makita TD0101F
    Арт. Х1218921
    4.1
    57
    Сетевой ударный шуруповерт Makita TD0101F (3600 оборотов, кабель 2,5 м, мощность 230 Вт)
    Сетевой ударный шуруповерт Makita TD0101F (3600 оборотов, кабель 2,5 м, мощность 230 Вт)
    Сетевой ударный шуруповерт Makita TD0101F (3600 оборотов, кабель 2,5 м, мощность 230 Вт)
    Сетевой ударный шуруповерт Makita TD0101F (3600 оборотов, кабель 2,5 м, мощность 230 Вт)
    Сетевой ударный шуруповерт Makita TD0101F (3600 оборотов, кабель 2,5 м, мощность 230 Вт)
    Сетевой ударный шуруповерт Makita TD0101F (3600 оборотов, кабель 2,5 м, мощность 230 Вт)
    Сетевой ударный шуруповерт Makita TD0101F (3600 оборотов, кабель 2,5 м, мощность 230 Вт)
    Сетевой ударный шуруповерт Makita TD0101F (3600 оборотов, кабель 2,5 м, мощность 230 Вт)
    Сетевой ударный шуруповерт Makita TD0101F (3600 оборотов, кабель 2,5 м, мощность 230 Вт)
    Сетевой ударный шуруповерт Makita TD0101F (3600 оборотов, кабель 2,5 м, мощность 230 Вт)
      Сетевой ударный шуруповерт Makita TD0101F (3600 оборотов, кабель 2,5 м, мощность 230 Вт)
      Сетевой ударный шуруповерт Makita TD0101F (3600 оборотов, кабель 2,5 м, мощность 230 Вт)
      Сетевой ударный шуруповерт Makita TD0101F (3600 оборотов, кабель 2,5 м, мощность 230 Вт)
      Сетевой ударный шуруповерт Makita TD0101F (3600 оборотов, кабель 2,5 м, мощность 230 Вт)
      Сетевой ударный шуруповерт Makita TD0101F (3600 оборотов, кабель 2,5 м, мощность 230 Вт)
      Сетевой ударный шуруповерт Makita TD0101F (3600 оборотов, кабель 2,5 м, мощность 230 Вт)
      Сетевой ударный шуруповерт Makita TD0101F (3600 оборотов, кабель 2,5 м, мощность 230 Вт)
      Сетевой ударный шуруповерт Makita TD0101F (3600 оборотов, кабель 2,5 м, мощность 230 Вт)
      Сетевой ударный шуруповерт Makita TD0101F (3600 оборотов, кабель 2,5 м, мощность 230 Вт)
      Сетевой ударный шуруповерт Makita TD0101F (3600 оборотов, кабель 2,5 м, мощность 230 Вт)

      Сетевой ударный шуруповерт Makita TD0101F

      • -2 640 ₽
      7 910 ₽
      10 550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х1218921
      4.1
      57

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		100
      Тип
      		сетевой
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -2 640 ₽
      7 910 ₽
      10 550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сетевой ударный шуруповерт Makita TD0101F предназначен для вкручивания и выкручивания шурупов и винтов. Данная модель поддерживает режим удара, который позволяет срывать и свободно откручивать заржавевшие крепежи. Сетевой инструмент обладает небольшим весом, прочным корпусом с мягкими резиновыми вставками, вентиляцией для охлаждения, функцией - реверсивного движения и подсветкой.

        Преимущества 

        • Двойная изоляция для повышения безопасности при эксплуатации
        • Прочный корпус с резиновыми вставками устойчив к случайным механическим ударам и высоким температурам
        • Наличие режима - удар позволяет добиться большего момента затяжки (100 Нм)
        • Удобная клавиша - пуск и эргономичная конструкция - для комфортной работы
        • Небольшой вес (990 г) не утомляет при длительной работе
        • Функция реверс - для переключения между правым и левым вращением шпинделя
        • Вентиляционные отверстия охлаждают самые нагревающиеся зоны инструмента, защищая их от перегрузки
        • Корпус изделия легко демонтируется, обеспечивая самостоятельное обслуживание в случае поломки
        • Прорезиненная рукоятка не скользит в руке, что гарантирует надежный и уверенный захват инструмента
        • Оснащен специальным светодиодным фонариком для подсветки рабочей зоны в плохо освещенных местах