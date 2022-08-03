Преимущества

Дополнительное освещение рабочей зоны

В комплект входит два аккумулятора Li-Ion набором насадок и свер

Расцепная муфта

Аккумуляторный шуруповерт Makita TD020DSEW применяется для сборки мебели и других конструкций. Два аккумулятора помогут увеличить время эксплуатации до необходимости подзарядки. Удобная, регулируемая рукоятка позволит производить работы в труднодоступных местах.