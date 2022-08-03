Аккумуляторный шуруповерт Makita TD020DSEW
Арт. Х106642
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|20
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторный шуруповерт Makita TD020DSEW применяется для сборки мебели и других конструкций. Два аккумулятора помогут увеличить время эксплуатации до необходимости подзарядки. Удобная, регулируемая рукоятка позволит производить работы в труднодоступных местах.
Преимущества
- Дополнительное освещение рабочей зоны
- В комплект входит два аккумулятора Li-Ion набором насадок и свер
- Расцепная муфта