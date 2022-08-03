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Аккумуляторный шуруповерт Makita TD020DSEW
5.0
1
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Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторный шуруповерт Makita TD020DSEW
    Арт. Х106642
    5.0
    1
    Аккумуляторный шуруповерт Makita TD020DSEW

      Аккумуляторный шуруповерт Makita TD020DSEW

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х106642
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		20
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный шуруповерт Makita TD020DSEW  применяется для сборки мебели и других конструкций. Два аккумулятора помогут увеличить время эксплуатации до необходимости подзарядки. Удобная, регулируемая рукоятка позволит производить работы в труднодоступных местах.

        Преимущества

        • Дополнительное освещение рабочей зоны
        • В комплект входит два аккумулятора Li-Ion набором насадок и свер
        • Расцепная муфта