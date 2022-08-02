Преимущества

Оптимизированный тормоз шпинделя обеспечивает быструю остановку и высокую точность работы

Дрель оснащена индикаторами уровня заряда и системой контроля температуры

Контроль отдельных элементов обеспечивает защиту каждого отдельного элемента от глубокого разряда или перегрузки во время зарядки

Время зарядки аккумуляторных блоков составляет 30 минут

Наличие двух аккумуляторных блоков уменьшает времени простоя в работе

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 Li 602135510 применяется профессионалами и любителями для сверления отверстий в металле или дереве. Оснащена специальным светодиодом для подсветки рабочего пространства. Конструкция надежна и удобна. Автономность использования обеспечивается аккумуляторами, идущими в комплекте.