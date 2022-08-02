Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 Li 602135510
Арт. Х106712
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|40
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 Li 602135510 применяется профессионалами и любителями для сверления отверстий в металле или дереве. Оснащена специальным светодиодом для подсветки рабочего пространства. Конструкция надежна и удобна. Автономность использования обеспечивается аккумуляторами, идущими в комплекте.
Преимущества
- Оптимизированный тормоз шпинделя обеспечивает быструю остановку и высокую точность работы
- Дрель оснащена индикаторами уровня заряда и системой контроля температуры
- Контроль отдельных элементов обеспечивает защиту каждого отдельного элемента от глубокого разряда или перегрузки во время зарядки
- Время зарядки аккумуляторных блоков составляет 30 минут
- Наличие двух аккумуляторных блоков уменьшает времени простоя в работе