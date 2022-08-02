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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 Li 602135510
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 Li 602135510
    Арт. Х106712
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 Li 602135510

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 Li 602135510

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х106712
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		40
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 Li 602135510 применяется профессионалами и любителями для сверления отверстий в металле или дереве. Оснащена специальным светодиодом для подсветки рабочего пространства. Конструкция надежна и удобна. Автономность использования обеспечивается аккумуляторами, идущими в комплекте.

        Преимущества

        • Оптимизированный тормоз шпинделя обеспечивает быструю остановку и высокую точность работы
        • Дрель оснащена индикаторами уровня заряда и системой контроля температуры
        • Контроль отдельных элементов обеспечивает защиту каждого отдельного элемента от глубокого разряда или перегрузки во время зарядки
        • Время зарядки аккумуляторных блоков составляет 30 минут
        • Наличие двух аккумуляторных блоков уменьшает времени простоя в работе