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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX Quick 602193650
4.8
4
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX Quick 602193650
    Арт. X1048041302349
    4.8
    4
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX Quick 602193650
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX Quick 602193650
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX Quick 602193650
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX Quick 602193650
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX Quick 602193650
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX Quick 602193650

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX Quick 602193650

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302349
      4.8
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		110
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX Quick 602193650 предназначен для работ с крепежами и сверления отверстий. Наличие подключаемого импульсного режима упрощает выкручивание прочно сидящих винтов и засверливание на гладких поверхностях. Система Metabo "Quick", которая способствует быстрой смене крепления инструмента и оснастки. Модель поставляется в комплекте с аккумуляторными блоками емкостью 5.2 А/ч, которые могут работать без подзарядки дольше на величину до 75%.

        Преимущества

        • Система Metabo Quick - для быстрой смены крепления инструмента и инструментальной насадки для гибкой работы
        • Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих винтов и засверливания на гладких поверхностях
        • Мощный 4-полюсный двигатель Metabo 4 обеспечивает высокую производительность
        • Шпиндель с внутренним шестигранником для винтовертных насадок, чтобы работать без винтоверта
        • Шейка зажима, Ø 43 мм, для универсального применения
        • Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением - для оптимального отвода тепла и стабильности
        • Аккумуляторные блоки с индикацией мощности - для контроля степени заряженности
        • Технология Ultra-M: многофункциональная система контроля для защиты машины и аккумуляторного блока