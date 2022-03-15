Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX Quick 602193650
Арт. X1048041302349
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|110
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX Quick 602193650 предназначен для работ с крепежами и сверления отверстий. Наличие подключаемого импульсного режима упрощает выкручивание прочно сидящих винтов и засверливание на гладких поверхностях. Система Metabo "Quick", которая способствует быстрой смене крепления инструмента и оснастки. Модель поставляется в комплекте с аккумуляторными блоками емкостью 5.2 А/ч, которые могут работать без подзарядки дольше на величину до 75%.
Преимущества
- Система Metabo Quick - для быстрой смены крепления инструмента и инструментальной насадки для гибкой работы
- Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих винтов и засверливания на гладких поверхностях
- Мощный 4-полюсный двигатель Metabo 4 обеспечивает высокую производительность
- Шпиндель с внутренним шестигранником для винтовертных насадок, чтобы работать без винтоверта
- Шейка зажима, Ø 43 мм, для универсального применения
- Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением - для оптимального отвода тепла и стабильности
- Аккумуляторные блоки с индикацией мощности - для контроля степени заряженности
- Технология Ultra-M: многофункциональная система контроля для защиты машины и аккумуляторного блока