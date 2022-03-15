Преимущества

Система Metabo Quick - для быстрой смены крепления инструмента и инструментальной насадки для гибкой работы

Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих винтов и засверливания на гладких поверхностях

Мощный 4-полюсный двигатель Metabo 4 обеспечивает высокую производительность

Шпиндель с внутренним шестигранником для винтовертных насадок, чтобы работать без винтоверта

Шейка зажима, Ø 43 мм, для универсального применения

Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением - для оптимального отвода тепла и стабильности

Аккумуляторные блоки с индикацией мощности - для контроля степени заряженности

Технология Ultra-M: многофункциональная система контроля для защиты машины и аккумуляторного блока

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX Quick 602193650 предназначен для работ с крепежами и сверления отверстий. Наличие подключаемого импульсного режима упрощает выкручивание прочно сидящих винтов и засверливание на гладких поверхностях. Система Metabo "Quick", которая способствует быстрой смене крепления инструмента и оснастки. Модель поставляется в комплекте с аккумуляторными блоками емкостью 5.2 А/ч, которые могут работать без подзарядки дольше на величину до 75%.