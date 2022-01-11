Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Quick 602217500
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Класс товара
|профессиональный
|
Макс. крутящий момент, Нм
|48
|
Тип
|аккумуляторный
|
Тип двигателя
|щеточный
С этим товаром смотрят
Дрель шуруповерт Metabo BS 18 Quick это легкий, комфортный для эксплуатации и транспортировки инструмент, оснащенный патроном с быстрым зажимом оснастки, современным редуктором двух скоростей и двумя аккумуляторами. Двадцать уровней вращения и способность изменять позицию сверления позволяют работать с любым типом материала, а установленный фонарь дает возможность использования шуруповерта в плохо освещенном месте. Функция реверсивного движения в Metabo BS 18 Quick 602217500 пригодится при демонтаже крепежных изделий. Резиновая оплетка рукоятки снижает отдачу при работе на больших оборотах, и повышает износостойкость инструмента, поэтому каждому профессионалу просто необходимо купить аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 Quick 602217500.
Преимущества шуруповерта аккумуляторного Metabo BS 18 Quick
- 20 ступеней крутящего момента
- Функция реверса
- 2 аккумулятора
- Шпиндель с внутренним шестигранником для бит
- Металлическая скоба для подвешивания на ремне
- Технология Ultra-M оптимизирует потребление энергии
- Легкая транспортировка благодаря кейсу
Комплектация
- Дрель-шуруповерт
- Быстросменный сверлильный патрон
- Скоба для ношения на ремне
- 2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/2,0 А-час)
- Зарядное устройство SC 60 Plus
- Пластмассовый чемодан