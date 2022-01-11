Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Quick 602217500

Дрель шуруповерт Metabo BS 18 Quick это легкий, комфортный для эксплуатации и транспортировки инструмент, оснащенный патроном с быстрым зажимом оснастки, современным редуктором двух скоростей и двумя аккумуляторами. Двадцать уровней вращения и способность изменять позицию сверления позволяют работать с любым типом материала, а установленный фонарь дает возможность использования шуруповерта в плохо освещенном месте. Функция реверсивного движения в Metabo BS 18 Quick 602217500 пригодится при демонтаже крепежных изделий. Резиновая оплетка рукоятки снижает отдачу при работе на больших оборотах, и повышает износостойкость инструмента, поэтому каждому профессионалу просто необходимо купить аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 Quick 602217500.

Преимущества шуруповерта аккумуляторного Metabo BS 18 Quick

20 ступеней крутящего момента

Функция реверса

2 аккумулятора

Шпиндель с внутренним шестигранником для бит

Металлическая скоба для подвешивания на ремне

Технология Ultra-M оптимизирует потребление энергии

Легкая транспортировка благодаря кейсу

Комплектация