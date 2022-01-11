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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Quick 602217500
5.0
3
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Quick 602217500
    Арт. X1048041302431
    5.0
    3
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Quick 602217500
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Quick 602217500
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Quick 602217500
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Quick 602217500
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Quick 602217500
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Quick 602217500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Quick 602217500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Quick 602217500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Quick 602217500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Quick 602217500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Quick 602217500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Quick 602217500

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Quick 602217500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302431
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		48
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Дрель шуруповерт Metabo BS 18 Quick это легкий, комфортный для эксплуатации и транспортировки инструмент, оснащенный патроном с быстрым зажимом оснастки, современным редуктором двух скоростей и двумя аккумуляторами. Двадцать уровней вращения и способность изменять позицию сверления позволяют работать с любым типом материала, а установленный фонарь дает возможность использования шуруповерта в плохо освещенном месте. Функция реверсивного движения в Metabo BS 18 Quick 602217500 пригодится при демонтаже крепежных изделий. Резиновая оплетка рукоятки снижает отдачу при работе на больших оборотах, и повышает износостойкость инструмента, поэтому каждому профессионалу просто необходимо купить аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 Quick 602217500.

        Преимущества шуруповерта аккумуляторного Metabo BS 18 Quick

        • 20 ступеней крутящего момента
        • Функция реверса
        • 2 аккумулятора
        • Шпиндель с внутренним шестигранником для бит
        • Металлическая скоба для подвешивания на ремне
        • Технология Ultra-M оптимизирует потребление энергии
        • Легкая транспортировка благодаря кейсу

        Комплектация

        • Дрель-шуруповерт
        • Быстросменный сверлильный патрон
        • Скоба для ношения на ремне
        • 2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/2,0 А-час)
        • Зарядное устройство SC 60 Plus
        • Пластмассовый чемодан