Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR140L

Преимущества

Обновленный дизайн

Сбалансированный и бесшумный редуктор

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Кнопка реверса увеличенной площади для удобства пользователя

Встроенная подсветка- для работы при плохом освещении

Прорезиненная рукоятка ExtraGrip - для удобства работы

Регулировка частоты вращения - для работы с разными материалами

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда

Система защиты аккумулятора BSC от перезарядки контролирует их температуру

Быстрая зарядка всего за 1 час

Оснастка в комплекте

Кейс - для удобства хранения и транспортировки PATRIOT BR 140Li 180301520

Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 140Li 180301520 имеет обновленный дизайн, сбалансированность, высокий крутящий момент. Быстрозажимной патрон экономит время на смену оснастки. Встроенная подсветка обеспечивает комфортную работу в плохоосвещенных местах. Рукоятка с покрытием ExtraGrip исключает выскальзывание инструмента при работе. В зависимости от плотности материала, при заворачивании и выворачивании шурупов, можно выбрать один из 21 режима крутящего момента.