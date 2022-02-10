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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR140L
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR140L
    Арт. X1048041302426
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR140L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR140L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR140L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR140L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR140L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR140L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR140L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR140L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR140L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR140L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR140L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR140L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR140L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR140L

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR140L

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1048041302426
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		47
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 140Li 180301520 имеет обновленный дизайн, сбалансированность, высокий крутящий момент. Быстрозажимной патрон экономит время на смену оснастки. Встроенная подсветка обеспечивает комфортную работу в плохоосвещенных местах. Рукоятка с покрытием ExtraGrip исключает выскальзывание инструмента при работе. В зависимости от плотности материала, при заворачивании и выворачивании шурупов, можно выбрать один из 21 режима крутящего момента.

        Преимущества

        • Обновленный дизайн
        • Сбалансированный и бесшумный редуктор
        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Кнопка реверса увеличенной площади для удобства пользователя
        • Встроенная подсветка- для работы при плохом освещении
        • Прорезиненная рукоятка ExtraGrip - для удобства работы
        • Регулировка частоты вращения - для работы с разными материалами
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
        • Система защиты аккумулятора BSC от перезарядки контролирует их температуру
        • Быстрая зарядка всего за 1 час
        • Оснастка в комплекте
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки PATRIOT BR 140Li 180301520