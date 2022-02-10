Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR140L
Арт. X1048041302426
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|47
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 140Li 180301520 имеет обновленный дизайн, сбалансированность, высокий крутящий момент. Быстрозажимной патрон экономит время на смену оснастки. Встроенная подсветка обеспечивает комфортную работу в плохоосвещенных местах. Рукоятка с покрытием ExtraGrip исключает выскальзывание инструмента при работе. В зависимости от плотности материала, при заворачивании и выворачивании шурупов, можно выбрать один из 21 режима крутящего момента.
Преимущества
- Обновленный дизайн
- Сбалансированный и бесшумный редуктор
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Кнопка реверса увеличенной площади для удобства пользователя
- Встроенная подсветка- для работы при плохом освещении
- Прорезиненная рукоятка ExtraGrip - для удобства работы
- Регулировка частоты вращения - для работы с разными материалами
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
- Система защиты аккумулятора BSC от перезарядки контролирует их температуру
- Быстрая зарядка всего за 1 час
- Оснастка в комплекте
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки PATRIOT BR 140Li 180301520