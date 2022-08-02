Преимущества

Кейс делает удобным хранение и исключает возможность повреждения инструмента во время транспортировки

Пусковой переключатель связан с функцией тормоза, что позволяет немедленно останавливать вращение патрона после выключения

Чем сильнее нажатие на пусковую клавишу, тем быстрее скорость вращения

Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет от перегрева

В комплект входят набор сверл и бит для шуруповертов

Аккумуляторная дрель-шуруповерт PRORAB 1222 K2 имеет NiCd аккумулятор. Она предназначена для закручивания резьбовых соединений разных типов, а также сверления в металле, пластмассе, дереве. Двадцать ступеней крутящего момента позволяют точно настроить инструмент под определенный материал. Кейс значительно упрощает транспортировку и хранение. Время зарядки аккумулятора составляет 3-5 часов.