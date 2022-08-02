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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1222 K2
5.0
1
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Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1222 K2
    Арт. Х106658
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1222 K2

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1222 K2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х106658
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		16
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт PRORAB 1222 K2 имеет NiCd аккумулятор. Она предназначена для закручивания резьбовых соединений разных типов, а также сверления в металле, пластмассе, дереве. Двадцать ступеней крутящего момента позволяют точно настроить инструмент под определенный материал. Кейс значительно упрощает транспортировку и хранение. Время зарядки аккумулятора составляет 3-5 часов.

        Преимущества

        • Кейс делает удобным хранение и исключает возможность повреждения инструмента во время транспортировки
        • Пусковой переключатель связан с функцией тормоза, что позволяет немедленно останавливать вращение патрона после выключения
        • Чем сильнее нажатие на пусковую клавишу, тем быстрее скорость вращения
        • Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет от перегрева
        • В комплект входят набор сверл и бит для шуруповертов