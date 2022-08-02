Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1222 K2
Арт. Х106658
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|16
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт PRORAB 1222 K2 имеет NiCd аккумулятор. Она предназначена для закручивания резьбовых соединений разных типов, а также сверления в металле, пластмассе, дереве. Двадцать ступеней крутящего момента позволяют точно настроить инструмент под определенный материал. Кейс значительно упрощает транспортировку и хранение. Время зарядки аккумулятора составляет 3-5 часов.
Преимущества
- Кейс делает удобным хранение и исключает возможность повреждения инструмента во время транспортировки
- Пусковой переключатель связан с функцией тормоза, что позволяет немедленно останавливать вращение патрона после выключения
- Чем сильнее нажатие на пусковую клавишу, тем быстрее скорость вращения
- Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет от перегрева
- В комплект входят набор сверл и бит для шуруповертов