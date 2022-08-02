Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1428K2

Аккумуляторная дрель-шуруповерт PRORAB 1428 K2 используется для закручивания резьбовых соединений разных типов, а также сверления различных материалов. Подсветка позволяет вести работу в темное время. Наличие реверса даёт возможность как закручивать крепежи, так и откручивать, а также упрощает извлечение сверла из рабочего материала. Инструмент оснащён ЖК-дисплеем для контроля за уровнем заряда. Тип аккумулятора данной модели NiCd.

Преимущества