Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1428K2
Арт. 77777Х106156
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|25
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт PRORAB 1428 K2 используется для закручивания резьбовых соединений разных типов, а также сверления различных материалов. Подсветка позволяет вести работу в темное время. Наличие реверса даёт возможность как закручивать крепежи, так и откручивать, а также упрощает извлечение сверла из рабочего материала. Инструмент оснащён ЖК-дисплеем для контроля за уровнем заряда. Тип аккумулятора данной модели NiCd.
Преимущества
- ЖК-дисплей помогает контролировать уровень заряда инструмента
- Кейс делает удобным хранение и исключает возможность повреждения инструмента во время транспортировки
- Два аккумулятора в комплекте позволяют вести беспрерывную работу: один работает - второй на зарядке
- Пусковой переключатель связан с функцией тормоза, что позволяет немедленно останавливать вращение патрона после выключения
- Чем сильнее нажатие на пусковую клавишу, тем выше скорость вращения
- Наличие подсветки позволяет вести работу в темное время