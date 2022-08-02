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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1428K2
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1428K2
    Арт. 77777Х106156
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1428K2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1428K2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1428K2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1428K2

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1428K2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106156
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		25
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт PRORAB 1428 K2 используется для закручивания резьбовых соединений разных типов, а также сверления различных материалов. Подсветка позволяет вести работу в темное время. Наличие реверса даёт возможность как закручивать крепежи, так и откручивать, а также упрощает извлечение сверла из рабочего материала. Инструмент оснащён ЖК-дисплеем для контроля за уровнем заряда. Тип аккумулятора данной модели NiCd.

        Преимущества

        • ЖК-дисплей помогает контролировать уровень заряда инструмента
        • Кейс делает удобным хранение и исключает возможность повреждения инструмента во время транспортировки
        • Два аккумулятора в комплекте позволяют вести беспрерывную работу: один работает - второй на зарядке
        • Пусковой переключатель связан с функцией тормоза, что позволяет немедленно останавливать вращение патрона после выключения
        • Чем сильнее нажатие на пусковую клавишу, тем выше скорость вращения
        • Наличие подсветки позволяет вести работу в темное время