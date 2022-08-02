Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1720 K2
Арт. Х12713257
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт PRORAB 1720 K2 предназначена для работы с крепежами разных типов, сверления отверстий в различных материалах. Двадцать ступеней крутящего момента и режим сверления позволяют быстро и максимально точно настраиваться под рабочий материал. Наличие подсветки делает возможным работу в темное время. Удобный кейс в комплекте упрощает хранение и транспортировку.
Преимущества
- Малые размеры позволяют вести работу в узких и труднодоступных местах
- Кейс делает удобным хранение и исключает возможность повреждения инструмента во время транспортировки
- Два аккумулятора Li-ion в комплекте позволяют вести беспрерывную работу (один работает, а второй на зарядке)
- Пусковой переключатель связан с функцией тормоза, что позволяет немедленно останавливать вращение патрона после выключения
- Чем сильнее нажатие на пусковую клавишу, тем выше скорость вращения