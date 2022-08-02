Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1720 K2
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1720 K2
    Арт. Х12713257
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1720 K2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1720 K2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1720 K2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1720 K2

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1720 K2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12713257
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт PRORAB 1720 K2 предназначена для работы с крепежами разных типов, сверления отверстий в различных материалах. Двадцать ступеней крутящего момента и режим сверления позволяют быстро и максимально точно настраиваться под рабочий материал. Наличие подсветки делает возможным работу в темное время. Удобный кейс в комплекте упрощает хранение и транспортировку.

        Преимущества

        • Малые размеры позволяют вести работу в узких и труднодоступных местах
        • Кейс делает удобным хранение и исключает возможность повреждения инструмента во время транспортировки
        • Два аккумулятора Li-ion в комплекте позволяют вести беспрерывную работу (один работает, а второй на зарядке)
        • Пусковой переключатель связан с функцией тормоза, что позволяет немедленно останавливать вращение патрона после выключения
        • Чем сильнее нажатие на пусковую клавишу, тем выше скорость вращения