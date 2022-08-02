Аккумуляторная дрель-шуруповерт PRORAB 1720 K2 предназначена для работы с крепежами разных типов, сверления отверстий в различных материалах. Двадцать ступеней крутящего момента и режим сверления позволяют быстро и максимально точно настраиваться под рабочий материал. Наличие подсветки делает возможным работу в темное время. Удобный кейс в комплекте упрощает хранение и транспортировку.

Преимущества