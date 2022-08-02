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Аккумуляторный шуруповерт Ресурс РОА-4.8
5.0
1
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Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторный шуруповерт Ресурс РОА-4.8
    Арт. X1048041302334
    5.0
    1
    Аккумуляторный шуруповерт Ресурс РОА-4.8

      Аккумуляторный шуруповерт Ресурс РОА-4.8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1048041302334
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ресурс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		3
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дрель-шуруповерт РЕСУРС РОА-4,8 - ручной механизированный инструмент для заворачивания крепежа и выполнения отверстий в различных материалах. Оснащена муфтой ограничения момента, что позволяет выполнять серийное закручивание саморезов на необходимую глубину.

        Преимущества

        • Планетарный редуктор для увеличения передаваемого момента и уменьшения размеров
        • Муфта ограничения момента позволяет выставить требуемое предельное усилие заворачивания