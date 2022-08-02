Аккумуляторный шуруповерт Ресурс РОА-4.8
Арт. X1048041302334
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|3
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Дрель-шуруповерт РЕСУРС РОА-4,8 - ручной механизированный инструмент для заворачивания крепежа и выполнения отверстий в различных материалах. Оснащена муфтой ограничения момента, что позволяет выполнять серийное закручивание саморезов на необходимую глубину.
Преимущества
- Планетарный редуктор для увеличения передаваемого момента и уменьшения размеров
- Муфта ограничения момента позволяет выставить требуемое предельное усилие заворачивания