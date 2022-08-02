Аккумуляторный шуруповерт Ресурс РОА-4.8

Преимущества

Планетарный редуктор для увеличения передаваемого момента и уменьшения размеров

Муфта ограничения момента позволяет выставить требуемое предельное усилие заворачивания

Дрель-шуруповерт РЕСУРС РОА-4,8 - ручной механизированный инструмент для заворачивания крепежа и выполнения отверстий в различных материалах. Оснащена муфтой ограничения момента, что позволяет выполнять серийное закручивание саморезов на необходимую глубину.