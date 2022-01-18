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Сетевой шуруповерт Crown CT10113
Арт. О00000003953
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|22
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Тип
|сетевой
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Тип двигателя
|щеточный
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- Сетевой шуруповерт CROWN CT10113 применяется для сверления отверстий, а также для закручивания резьбовых соединений. При наличии специальных принадлежностей возможна стационарная установка инструмента. Простая смена оснастки. Быстрозажимной патрон облегчает замену оснастки. Универсальность. Возможность регулировки скорости обеспечивает оптимальную работу с различными материалами. Оптимальный обзор. LED-светодиод подсвечивает рабочую область при эксплуатации шуруповерта в слабоосвещенных местах.
Преимущества
- Регулировка крутящего момента
- Автоматическая блокировка шпинделя
- Обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный захват
- Реверс позволяет легко извлечь сверло из материала
- Вентиляционные отверстия на корпусе предохраняют двигатель от перегрева