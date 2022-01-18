Преимущества

Регулировка крутящего момента

Автоматическая блокировка шпинделя

Обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный захват

Реверс позволяет легко извлечь сверло из материала

Вентиляционные отверстия на корпусе предохраняют двигатель от перегрева

Сетевой шуруповерт CROWN CT10113 применяется для сверления отверстий, а также для закручивания резьбовых соединений. При наличии специальных принадлежностей возможна стационарная установка инструмента. Простая смена оснастки. Быстрозажимной патрон облегчает замену оснастки. Универсальность. Возможность регулировки скорости обеспечивает оптимальную работу с различными материалами. Оптимальный обзор. LED-светодиод подсвечивает рабочую область при эксплуатации шуруповерта в слабоосвещенных местах.