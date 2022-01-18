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Сетевой шуруповерт Crown CT10113
5.0
2
3 290 ₽
Сетевые шуруповерты
  • Персональная скидка
Сетевой шуруповерт Crown CT10113
Арт. О00000003953
5.0
2
Сетевой шуруповерт Crown CT10113
Сетевой шуруповерт Crown CT10113
Сетевой шуруповерт Crown CT10113
Сетевой шуруповерт Crown CT10113
Сетевой шуруповерт Crown CT10113
  • Персональная скидка
Сетевой шуруповерт Crown CT10113
Сетевой шуруповерт Crown CT10113
Сетевой шуруповерт Crown CT10113
Сетевой шуруповерт Crown CT10113
Сетевой шуруповерт Crown CT10113

Сетевой шуруповерт Crown CT10113

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3 290 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000003953
5.0
2

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Класс товара
бытовой
Макс. крутящий момент, Нм
22
Тип
сетевой
Тип двигателя
щеточный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 290 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Сетевой шуруповерт CROWN CT10113 применяется для сверления отверстий, а также для закручивания резьбовых соединений. При наличии специальных принадлежностей возможна стационарная установка инструмента. Простая смена оснастки. Быстрозажимной патрон облегчает замену оснастки. Универсальность. Возможность регулировки скорости обеспечивает оптимальную работу с различными материалами. Оптимальный обзор. LED-светодиод подсвечивает рабочую область при эксплуатации шуруповерта в слабоосвещенных местах.

    Преимущества

    • Регулировка крутящего момента
    • Автоматическая блокировка шпинделя
    • Обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный захват
    • Реверс позволяет легко извлечь сверло из материала
    • Вентиляционные отверстия на корпусе предохраняют двигатель от перегрева