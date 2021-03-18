Сетевая дрель-шуруповерт Союз ДУС-2142
Арт. О00000004617
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Класс товара
|бытовой
|
Макс. крутящий момент, Нм
|14.5
|
Тип
|сетевой
|
Тип двигателя
|щеточный
С этим товаром смотрят
- Электрическая дрель-шуруповерт Союз ДУС-2142 позволяет с минимальными усилиями монтировать крепеж, а также сверлить отверстия в дереве и металле. Хвостовик рукояти исключает выскальзывание инструмента из рук. Модель потребляет 450 Вт. Быстрозажимной патрон существенно экономит рабочее время пользователя. Питается от бытовой электросети и оптимально подходит для строительных, ремонтных, монтажных работ в помещениях.
Преимущества
- Ограничитель скорости
- Долгий срок службы
- Небольшие габариты и вес
- Простота применения
- Вентиляционные отверстия для эффективного теплоотвода