Сетевая дрель-шуруповерт Союз ДУС-2142

Преимущества

Ограничитель скорости

Долгий срок службы

Небольшие габариты и вес

Простота применения

Вентиляционные отверстия для эффективного теплоотвода

Электрическая дрель-шуруповерт Союз ДУС-2142 позволяет с минимальными усилиями монтировать крепеж, а также сверлить отверстия в дереве и металле. Хвостовик рукояти исключает выскальзывание инструмента из рук. Модель потребляет 450 Вт. Быстрозажимной патрон существенно экономит рабочее время пользователя. Питается от бытовой электросети и оптимально подходит для строительных, ремонтных, монтажных работ в помещениях.