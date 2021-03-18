Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сетевая дрель-шуруповерт Союз ДУС-2142
4.7
3
1 750 ₽
Сетевые шуруповерты
    Сетевая дрель-шуруповерт Союз ДУС-2142
    Арт. О00000004617
    4.7
    3
    Сетевая дрель-шуруповерт Союз ДУС-2142
    Сетевая дрель-шуруповерт Союз ДУС-2142
    Сетевая дрель-шуруповерт Союз ДУС-2142
    Сетевая дрель-шуруповерт Союз ДУС-2142
    Сетевая дрель-шуруповерт Союз ДУС-2142
    Сетевая дрель-шуруповерт Союз ДУС-2142
      Сетевая дрель-шуруповерт Союз ДУС-2142
      Сетевая дрель-шуруповерт Союз ДУС-2142
      Сетевая дрель-шуруповерт Союз ДУС-2142
      Сетевая дрель-шуруповерт Союз ДУС-2142
      Сетевая дрель-шуруповерт Союз ДУС-2142
      Сетевая дрель-шуруповерт Союз ДУС-2142

      Сетевая дрель-шуруповерт Союз ДУС-2142

      1 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000004617
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Союз
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		14.5
      Тип
      		сетевой
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      1 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Отрезной круг (125x0,8x22 мм)
      26 ₽
      5.0
      Отрезной круг (125x0,8x22 мм)
      Электроды СЗСМ УОНИ 13/55 2.5мм (3 кг)
      765 ₽
      5.0
      Электроды СЗСМ УОНИ 13/55 2.5мм (3 кг)
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Твердосплавная бор-фреза ПРАКТИКА Эксперт 644-566, тип М, 8x20 мм
      810 ₽
      Твердосплавная бор-фреза ПРАКТИКА Эксперт 644-566, тип М, 8x20 мм
      Набор торсионных бит Cutop Profi Plus 84-348 (2 шт, длина 50 мм)
      190 ₽
      Набор торсионных бит Cutop Profi Plus 84-348 (2 шт, длина 50 мм)
      Набор сверл по металлу DeWalt DT5911-QZ, HSS-R, 1-10 мм, 10 штук
      Нет в наличии
      5.0
      Набор сверл по металлу DeWalt DT5911-QZ, HSS-R, 1-10 мм, 10 штук
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрическая дрель-шуруповерт Союз ДУС-2142 позволяет с минимальными усилиями монтировать крепеж, а также сверлить отверстия в дереве и металле. Хвостовик рукояти исключает выскальзывание инструмента из рук. Модель потребляет 450 Вт. Быстрозажимной патрон существенно экономит рабочее время пользователя. Питается от бытовой электросети и оптимально подходит для строительных, ремонтных, монтажных работ в помещениях.

        Преимущества

        • Ограничитель скорости
        • Долгий срок службы
        • Небольшие габариты и вес
        • Простота применения
        • Вентиляционные отверстия для эффективного теплоотвода