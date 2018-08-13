Перимущества

Широкий диапозон регулировки ступеней крутящего момента позволяют выбрать необходимый и оптимальный режим работы

Обрезиненная эргономичная рукоятка и сбалансированный корпус обеспечивают комфортную работу оператора

Светодиодная подсветка дает возможность комфортно работать в условиях слабой освещенности

Магнитная вставка позволяет фиксировать на корпусе мелкие крепежные элементы

Аккумуляторная дрель-шуруповерт СОЮЗ ДШС-3212 — это небольшая дрель-шуруповерт, которая благодаря минимальному весу отлично справится с работой в труднодоступных местах.