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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Союз ДШС-3212
4.7
3
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Союз ДШС-3212
    Арт. X1048041302423
    4.7
    3
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Союз ДШС-3212
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Союз ДШС-3212
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Союз ДШС-3212
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Союз ДШС-3212
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Союз ДШС-3212
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Союз ДШС-3212
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Союз ДШС-3212
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Союз ДШС-3212

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Союз ДШС-3212

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302423
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Союз
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		20
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт СОЮЗ ДШС-3212 — это небольшая дрель-шуруповерт, которая благодаря минимальному весу отлично справится с работой в труднодоступных местах.

        Перимущества
        • Широкий диапозон регулировки ступеней крутящего момента позволяют выбрать необходимый и оптимальный режим работы
        • Обрезиненная эргономичная рукоятка и сбалансированный корпус обеспечивают комфортную работу оператора
        • Светодиодная подсветка дает возможность комфортно работать в условиях слабой освещенности
        • Магнитная вставка позволяет фиксировать на корпусе мелкие крепежные элементы