Аккумуляторная дрель-шуруповерт Союз ДШС-3212
Арт. X1048041302423
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|20
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт СОЮЗ ДШС-3212 — это небольшая дрель-шуруповерт, которая благодаря минимальному весу отлично справится с работой в труднодоступных местах.
Перимущества
- Широкий диапозон регулировки ступеней крутящего момента позволяют выбрать необходимый и оптимальный режим работы
- Обрезиненная эргономичная рукоятка и сбалансированный корпус обеспечивают комфортную работу оператора
- Светодиодная подсветка дает возможность комфортно работать в условиях слабой освещенности
- Магнитная вставка позволяет фиксировать на корпусе мелкие крепежные элементы