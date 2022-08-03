Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Stanley STDC12HBK
Арт. X1048041302439
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Stanley STDC12HBK снабжена быстрозажимным патроном, что способствует простой смене оснастки. Благодаря двухскоростному редуктору и широкому диапазону регулировки крутящего момента, можно выбрать необходимый и оптимальный режима работы. Функция реверса дает возможность откручивать крепеж и упрощает извлечение застрявшего сверла. Модель поставляется в ударопрочном кейсе.
Преимущества
- Большое количество регулировок крутящего момента
- Зажим для бит на корпусе шуруповерта
- Ударный режим