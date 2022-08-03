Преимущества

Большое количество регулировок крутящего момента

Зажим для бит на корпусе шуруповерта

Ударный режим

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Stanley STDC12HBK снабжена быстрозажимным патроном, что способствует простой смене оснастки. Благодаря двухскоростному редуктору и широкому диапазону регулировки крутящего момента, можно выбрать необходимый и оптимальный режима работы. Функция реверса дает возможность откручивать крепеж и упрощает извлечение застрявшего сверла. Модель поставляется в ударопрочном кейсе.