Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Stanley STDC12HBK
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Stanley STDC12HBK
    Арт. X1048041302439
    5.0
    1
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Stanley STDC12HBK

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Stanley STDC12HBK

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1048041302439
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Stanley STDC12HBK снабжена быстрозажимным патроном, что способствует простой смене оснастки. Благодаря двухскоростному редуктору и широкому диапазону регулировки крутящего момента, можно выбрать необходимый и оптимальный режима работы. Функция реверса дает возможность откручивать крепеж и упрощает извлечение застрявшего сверла. Модель поставляется в ударопрочном кейсе. 

        Преимущества

        • Большое количество регулировок крутящего момента
        • Зажим для бит на корпусе шуруповерта
        • Ударный режим