Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley STDC18LHBK-RU

Преимущества

Быстрозажимной патрон с автоматической блокировкой шпинделя - для простой смены оснастки

Высокий крутящий момент

22 ступени крутящего момента

Встроенная подсветка рабочей зоны

Наличие реверса

Намагниченная полоса для хранения насадки на корпусе

Вентиляционные отверстия - для долгого срока службы

Поясная клипса - для ношения инструмента на ремне

Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда

Индикатор заряда аккумулятора

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Кейс - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной ударной дрели-шуруповерт Stanley STDC18LHBK

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Stanley STDC18LHBK снабжена быстрозажимным патроном, что способствует простой смене оснастки. Благодаря двухскоростному редуктору и широкому диапазону регулировки крутящего момента, можно выбрать необходимый и оптимальный режима работы. Функция реверса дает возможность откручивать крепеж и упрощает извлечение застрявшего сверла. Модель поставляется в ударопрочном кейсе.