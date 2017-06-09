Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley STDC18LHBK-RU
5.0
1
12 435 ₽
13 890 ₽
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley STDC18LHBK-RU
    Арт. X1048041302450
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley STDC18LHBK-RU
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley STDC18LHBK-RU
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley STDC18LHBK-RU
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley STDC18LHBK-RU
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley STDC18LHBK-RU
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley STDC18LHBK-RU

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley STDC18LHBK-RU

      • -1 455 ₽
      12 435 ₽
      13 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1048041302450
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		51.4
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -1 455 ₽
      12 435 ₽
      13 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Набор сверл Metabo 627156000, 1-10 мм, HSS-TiN, 19 штук
      1 929 ₽
      1 999 ₽
      4.3
      Набор сверл Metabo 627156000, 1-10 мм, HSS-TiN, 19 штук
      • -70 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Набор бит с адаптером Kraftool 26140-H61 (61 предмет, наконечники PH, PZ, SL)
      1 400 ₽
      5.0
      Набор бит с адаптером Kraftool 26140-H61 (61 предмет, наконечники PH, PZ, SL)
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD709D2T-QW
      22 216 ₽
      22 670 ₽
      5.0
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD709D2T-QW
      • -454 ₽
      Электрический триммер Maxcut MCE 148 025300148
      6 333 ₽
      5.0
      Электрический триммер Maxcut MCE 148 025300148
      • Персональная скидка
      Набор сверл по металлу, бетону и дереву ПРАКТИКА 640-384 Профи, 9 штук
      580 ₽
      710 ₽
      5.0
      Набор сверл по металлу, бетону и дереву ПРАКТИКА 640-384 Профи, 9 штук
      • -130 ₽
      Бита Whirlpower 962-21-0502 B, PH2
      60 ₽
      4.8
      Бита Whirlpower 962-21-0502 B, PH2
      Набор бит ударных DeWalt DT7998T-QZ IMPACT Torsion PH2х50 мм, 5 шт.
      419 ₽
      520 ₽
      Набор бит ударных DeWalt DT7998T-QZ IMPACT Torsion PH2х50 мм, 5 шт.
      • -101 ₽
      Бита ударная DeWalt IMPACT Torsion DT70532T (PH2, длина 50 мм, 2 штуки, магнитные наконечники)
      340 ₽
      5.0
      Бита ударная DeWalt IMPACT Torsion DT70532T (PH2, длина 50 мм, 2 штуки, магнитные наконечники)
      Портативный глубинный вибратор с вибронаконечником Zitrek Z-35
      2 689 ₽
      3 700 ₽
      5.0
      Портативный глубинный вибратор с вибронаконечником Zitrek Z-35
      • -1 011 ₽
      • Персональная скидка
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Нет в наличии
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Смотреть
      Набор бит Metabo LC 626697000, 32 предмета
      Нет в наличии
      5.0
      Набор бит Metabo LC 626697000, 32 предмета
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Stanley STDC18LHBK снабжена быстрозажимным патроном, что способствует простой смене оснастки. Благодаря двухскоростному редуктору и широкому диапазону регулировки крутящего момента, можно выбрать необходимый и оптимальный режима работы. Функция реверса дает возможность откручивать крепеж и упрощает извлечение застрявшего сверла. Модель поставляется в ударопрочном кейсе. 

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон с автоматической блокировкой шпинделя - для простой смены оснастки
        • Высокий крутящий момент
        • 22 ступени крутящего момента
        • Встроенная подсветка рабочей зоны
        • Наличие реверса
        • Намагниченная полоса для хранения насадки на корпусе
        • Вентиляционные отверстия - для долгого срока службы
        • Поясная клипса - для ношения инструмента на ремне
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
        • Индикатор заряда аккумулятора
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной ударной дрели-шуруповерт Stanley STDC18LHBK