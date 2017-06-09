Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley STDC18LHBK-RU
Арт. X1048041302450
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Класс товара
|профессиональный
|
Макс. крутящий момент, Нм
|51.4
|
Тип
|аккумуляторный, ударный
|
Тип двигателя
|щеточный
С этим товаром смотрят
2 689 ₽
3 700 ₽
- -1 011 ₽
- Персональная скидка
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Stanley STDC18LHBK снабжена быстрозажимным патроном, что способствует простой смене оснастки. Благодаря двухскоростному редуктору и широкому диапазону регулировки крутящего момента, можно выбрать необходимый и оптимальный режима работы. Функция реверса дает возможность откручивать крепеж и упрощает извлечение застрявшего сверла. Модель поставляется в ударопрочном кейсе.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон с автоматической блокировкой шпинделя - для простой смены оснастки
- Высокий крутящий момент
- 22 ступени крутящего момента
- Встроенная подсветка рабочей зоны
- Наличие реверса
- Намагниченная полоса для хранения насадки на корпусе
- Вентиляционные отверстия - для долгого срока службы
- Поясная клипса - для ношения инструмента на ремне
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
- Индикатор заряда аккумулятора
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной ударной дрели-шуруповерт Stanley STDC18LHBK