Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley STDC18HBK-RU
Арт. X1048041302440
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|25
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Stanley STDC18HBK снабжена быстрозажимным патроном, что способствует простой смене оснастки. Благодаря двухскоростному редуктору и широкому диапазону регулировки крутящего момента, можно выбрать необходимый и оптимальный режима работы. Функция реверса дает возможность откручивать крепеж и упрощает извлечение застрявшего сверла. Модель поставляется в ударопрочном кейсе.
Преимущества:
- 22 установки крутящего момента обеспечат тонкую настройку электроинструмента
- Сдвижная система установки батареи для надежного крепления и легкой смены
- Универсальная дрель-шуруповерт с функцией удара легко справляется с со сверлением по кирпичной кладке
- Чувствительный курок отзывается на малое изменение в силе нажатия, обеспечивая полный контроль над процессом работы
- Прорезиненная рукоятка придаст комфорт при пользовании электроинструментом
- Высокая балансировка электроинструмента позволит выполнять работу долгое время без усталости в руках
- Держатель для бит на корпусе позволяет всегда иметь при себе часто используемую насадку