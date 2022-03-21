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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley STDC18HBK-RU
4.5
2
Найти аналог
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley STDC18HBK-RU
    Арт. X1048041302440
    4.5
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley STDC18HBK-RU
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley STDC18HBK-RU
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley STDC18HBK-RU
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley STDC18HBK-RU
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley STDC18HBK-RU
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley STDC18HBK-RU
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley STDC18HBK-RU
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley STDC18HBK-RU
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley STDC18HBK-RU
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley STDC18HBK-RU
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley STDC18HBK-RU
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley STDC18HBK-RU
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley STDC18HBK-RU
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley STDC18HBK-RU
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley STDC18HBK-RU
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley STDC18HBK-RU
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley STDC18HBK-RU
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley STDC18HBK-RU

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley STDC18HBK-RU

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1048041302440
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		25
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Stanley STDC18HBK снабжена быстрозажимным патроном, что способствует простой смене оснастки. Благодаря двухскоростному редуктору и широкому диапазону регулировки крутящего момента, можно выбрать необходимый и оптимальный режима работы. Функция реверса дает возможность откручивать крепеж и упрощает извлечение застрявшего сверла. Модель поставляется в ударопрочном кейсе. 

        Преимущества:

        • 22 установки крутящего момента обеспечат тонкую настройку электроинструмента
        • Сдвижная система установки батареи для надежного крепления и легкой смены
        • Универсальная дрель-шуруповерт с функцией удара легко справляется с со сверлением по кирпичной кладке
        • Чувствительный курок отзывается на малое изменение в силе нажатия, обеспечивая полный контроль над процессом работы
        • Прорезиненная рукоятка придаст комфорт при пользовании электроинструментом
        • Высокая балансировка электроинструмента позволит выполнять работу долгое время без усталости в руках
        • Держатель для бит на корпусе позволяет всегда иметь при себе часто используемую насадку