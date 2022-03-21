Сетевой шуруповерт Stanley STDR5206
Арт. Х1218926
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Класс товара
|бытовой
|
Макс. крутящий момент, Нм
|8
|
Тип
|сетевой
|
Тип двигателя
|щеточный
С этим товаром смотрят
- Сетевой шуруповерт Stanley STDR5206 используется для завинчивания/отвинчивания шурупов и винтов. Кнопка-фиксатор блокирует клавишу "Пуск" в режиме работы, что исключает необходимость постоянно держать на ней палец. Регулятор глубины способствует точности в работе. Рукоятка снабжена резиновыми вставками, благодаря чему работать гораздо комфортнее.
Преимущества
- Наличие реверса
- Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
- Рукоятка с резиновым покрытием - для комфортной работы сетевым шуруповертом Stanley STDR5206
- Регулировка глубины завинчивания крепежа
- Небольшой вес
- Специальная скоба - для ношения инструмента на ремне