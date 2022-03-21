Преимущества

Наличие реверса

Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ

Рукоятка с резиновым покрытием - для комфортной работы сетевым шуруповертом Stanley STDR5206

Регулировка глубины завинчивания крепежа

Небольшой вес

Специальная скоба - для ношения инструмента на ремне





Сетевой шуруповерт Stanley STDR5206 используется для завинчивания/отвинчивания шурупов и винтов. Кнопка-фиксатор блокирует клавишу "Пуск" в режиме работы, что исключает необходимость постоянно держать на ней палец. Регулятор глубины способствует точности в работе. Рукоятка снабжена резиновыми вставками, благодаря чему работать гораздо комфортнее.