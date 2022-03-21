Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сетевой шуруповерт Stanley STDR5206
5.0
2
Найти аналог
Сетевые шуруповерты
    Сетевой шуруповерт Stanley STDR5206
    Арт. Х1218926
    5.0
    2
    Сетевой шуруповерт Stanley STDR5206
    Сетевой шуруповерт Stanley STDR5206
    Сетевой шуруповерт Stanley STDR5206
    Сетевой шуруповерт Stanley STDR5206
    Сетевой шуруповерт Stanley STDR5206
      Сетевой шуруповерт Stanley STDR5206
      Сетевой шуруповерт Stanley STDR5206
      Сетевой шуруповерт Stanley STDR5206
      Сетевой шуруповерт Stanley STDR5206
      Сетевой шуруповерт Stanley STDR5206

      Сетевой шуруповерт Stanley STDR5206

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1218926
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		8
      Тип
      		сетевой
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

      С этим товаром смотрят

      Набор бит Cutop Profi 83-337, PH2х25 мм, 2 шт.
      115 ₽
      Набор бит Cutop Profi 83-337, PH2х25 мм, 2 шт.
      Бита Bosch 2.607.001.738, PH2, SL
      Нет в наличии
      4.9
      Бита Bosch 2.607.001.738, PH2, SL
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сетевой шуруповерт Stanley STDR5206 используется для завинчивания/отвинчивания шурупов и винтов. Кнопка-фиксатор блокирует клавишу "Пуск" в режиме работы, что исключает необходимость постоянно держать на ней палец. Регулятор глубины способствует точности в работе. Рукоятка снабжена резиновыми вставками, благодаря чему работать гораздо комфортнее.

        Преимущества

        • Наличие реверса
        • Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
        • Рукоятка с резиновым покрытием - для комфортной работы сетевым шуруповертом Stanley STDR5206
        • Регулировка глубины завинчивания крепежа
        • Небольшой вес
        • Специальная скоба - для ношения инструмента на ремне