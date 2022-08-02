Аккумуляторная дрель-шуруповерт STURM CD 3314L
Арт. X1048041302407
Характеристики
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Производитель
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Класс товара
|бытовой
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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Наличие удара
|Нет
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт STURM CD 3314L оснащена всеми необходимыми функциями: регулировка оборотов, реверс, встроенная подсветка, тормоз двигателя. На инструменте можно выставить один из 21 возможного варианта крутящего момента или режим сверления, в зависимости от выполняемой задачи. Предусмотрена электронная защита от перегрузки. Данная модель поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки.
Преимущества:
- Современный дизайн;
- Регулировка оборотов;
- LI-lon аккумуляторы;
- Тормоз двигателя;
- Подсветка рабочей зоны;
- Реверс;
- Электронная защита от перегрузки;
- Вентиляционные отверстия - для долгого срока службы;
- 2 аккумулятора - для непрерывной работы.
Комплектация:
- 2 аккумулятора;
- Зарядное устройство;
- Пластиковый кейс.