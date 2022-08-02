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Аккумуляторная дрель-шуруповерт STURM CD 3314L
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт STURM CD 3314L
    Арт. X1048041302407
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт STURM CD 3314L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт STURM CD 3314L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт STURM CD 3314L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт STURM CD 3314L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт STURM CD 3314L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт STURM CD 3314L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт STURM CD 3314L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт STURM CD 3314L

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт STURM CD 3314L

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1048041302407
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Класс товара
      		бытовой
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Наличие удара
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт STURM CD 3314L оснащена всеми необходимыми функциями: регулировка оборотов, реверс, встроенная подсветка, тормоз двигателя. На инструменте можно выставить один из 21 возможного варианта крутящего момента или режим сверления, в зависимости от выполняемой задачи. Предусмотрена электронная защита от перегрузки. Данная модель поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки.

        Преимущества:

        • Современный дизайн;
        • Регулировка оборотов;
        • LI-lon аккумуляторы;
        • Тормоз двигателя;
        • Подсветка рабочей зоны;
        • Реверс;
        • Электронная защита от перегрузки;
        • Вентиляционные отверстия - для долгого срока службы;
        • 2 аккумулятора - для непрерывной работы.

        Комплектация:

        • 2 аккумулятора;
        • Зарядное устройство;
        • Пластиковый кейс.