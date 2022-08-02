Преимущества:

Современный дизайн;

Регулировка оборотов;

LI-lon аккумуляторы;

Тормоз двигателя;

Подсветка рабочей зоны;

Реверс;

Электронная защита от перегрузки;

Вентиляционные отверстия - для долгого срока службы;

2 аккумулятора - для непрерывной работы.

Комплектация:

2 аккумулятора;

Зарядное устройство;

Пластиковый кейс.

Аккумуляторная дрель-шуруповерт STURM CD 3314L оснащена всеми необходимыми функциями: регулировка оборотов, реверс, встроенная подсветка, тормоз двигателя. На инструменте можно выставить один из 21 возможного варианта крутящего момента или режим сверления, в зависимости от выполняемой задачи. Предусмотрена электронная защита от перегрузки. Данная модель поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки.