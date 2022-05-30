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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ЗДА-14.4-2
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ЗДА-14.4-2
    Арт. Ю00000011607
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ЗДА-14.4-2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ЗДА-14.4-2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ЗДА-14.4-2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ЗДА-14.4-2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ЗДА-14.4-2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ЗДА-14.4-2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ЗДА-14.4-2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ЗДА-14.4-2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ЗДА-14.4-2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ЗДА-14.4-2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ЗДА-14.4-2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ЗДА-14.4-2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ЗДА-14.4-2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ЗДА-14.4-2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ЗДА-14.4-2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ЗДА-14.4-2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ЗДА-14.4-2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ЗДА-14.4-2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ЗДА-14.4-2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ЗДА-14.4-2

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ЗДА-14.4-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000011607
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		32
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ПРОМО ЗДА-14.4-2 служит для сверления отверстий и заворачивания крепежа. Благодаря отличной развесовке удобна в использовании. Двухскоростной планетарный редуктор обеспечивает высокий крутящий момент на первой скорости и максимальные обороты на второй. За счет широкого диапазона регулировки крутящего момента легко настроить инструмент на любую задачу. Встроенная подсветка оптимально освещает рабочее пространство при эксплуатации дрели в затемненных помещениях.

        Преимущества

        • Удобный, мощный и надежный инструмент
        • Рукоятка с противоскользящей накладкой
        • Реверс для изменения направления вращения
        • Быстрозажимной патрон помогает оперативно менять рабочую оснастку
        • Подсветка рабочего места, не перекрываемая патроном, способствует дополнительному удобству при работе
        • Электронный тормоз уменьшает время выбега, позволяя быстрее менять расходный инструмент
        • Аккумуляторная батарея с усовершенствованной Ni-Cd технологией обладает большей энергоемкостью, что помогает закручивать больше шурупов на одной зарядке
        • Компактный кейс для удобной переноски Зубр ПРОМО ЗДА-14.4-2 и хранения расходного инструмента