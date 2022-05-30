Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ЗДА-14.4-2
Арт. Ю00000011607
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|32
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ПРОМО ЗДА-14.4-2 служит для сверления отверстий и заворачивания крепежа. Благодаря отличной развесовке удобна в использовании. Двухскоростной планетарный редуктор обеспечивает высокий крутящий момент на первой скорости и максимальные обороты на второй. За счет широкого диапазона регулировки крутящего момента легко настроить инструмент на любую задачу. Встроенная подсветка оптимально освещает рабочее пространство при эксплуатации дрели в затемненных помещениях.
Преимущества
- Удобный, мощный и надежный инструмент
- Рукоятка с противоскользящей накладкой
- Реверс для изменения направления вращения
- Быстрозажимной патрон помогает оперативно менять рабочую оснастку
- Подсветка рабочего места, не перекрываемая патроном, способствует дополнительному удобству при работе
- Электронный тормоз уменьшает время выбега, позволяя быстрее менять расходный инструмент
- Аккумуляторная батарея с усовершенствованной Ni-Cd технологией обладает большей энергоемкостью, что помогает закручивать больше шурупов на одной зарядке
- Компактный кейс для удобной переноски Зубр ПРОМО ЗДА-14.4-2 и хранения расходного инструмента