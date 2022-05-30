Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ЗДА-14.4-2

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ПРОМО ЗДА-14.4-2 служит для сверления отверстий и заворачивания крепежа. Благодаря отличной развесовке удобна в использовании. Двухскоростной планетарный редуктор обеспечивает высокий крутящий момент на первой скорости и максимальные обороты на второй. За счет широкого диапазона регулировки крутящего момента легко настроить инструмент на любую задачу. Встроенная подсветка оптимально освещает рабочее пространство при эксплуатации дрели в затемненных помещениях.

Преимущества