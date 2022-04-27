Преимущества

Быстрый рез

Износостойкость

Удобная и мягкая ручка

Серп швейцарский Stihl 8813400 удобен при удалении низкорослых растений, может использоваться для прореживания зарослей и кустов. Инструмент применяется в уходе за молодой порослью: клинок швейцарского серпа, заточенный с внутренней стороны, с первого раза срезает ветвь небольшого диаметра. Удобная и мягкая ручка, обтянутая натуральной кожей, помогает избежать натирания.