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Серп швейцарский Stihl 8813400
5.0
2
2 490 ₽
Садовые секаторы
    Серп швейцарский Stihl 8813400
    Арт. X19039614405
    5.0
    2
    Серп швейцарский Stihl 8813400

      Серп швейцарский Stihl 8813400

      2 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X19039614405
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Прививочный
      		Нет
      С длинными ручками
      		Нет
      Все характеристики
      2 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Серп швейцарский Stihl 8813400 удобен при удалении низкорослых растений, может использоваться для прореживания зарослей и кустов. Инструмент применяется в уходе за молодой порослью: клинок швейцарского серпа, заточенный с внутренней стороны, с первого раза срезает ветвь небольшого диаметра. Удобная и мягкая ручка, обтянутая натуральной кожей, помогает избежать натирания.

        Преимущества

        • Быстрый рез
        • Износостойкость
        • Удобная и мягкая ручка