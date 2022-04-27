Серп швейцарский Stihl 8813400
Арт. X19039614405
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Прививочный
|Нет
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С длинными ручками
|Нет
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- Серп швейцарский Stihl 8813400 удобен при удалении низкорослых растений, может использоваться для прореживания зарослей и кустов. Инструмент применяется в уходе за молодой порослью: клинок швейцарского серпа, заточенный с внутренней стороны, с первого раза срезает ветвь небольшого диаметра. Удобная и мягкая ручка, обтянутая натуральной кожей, помогает избежать натирания.
Преимущества
- Быстрый рез
- Износостойкость
- Удобная и мягкая ручка