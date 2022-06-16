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Газовый котел Siberia 23
5.0
2
Найти аналог
Газовые котлы
    Газовый котел Siberia 23
    Арт. X13050189
    5.0
    2
    Газовый котел Siberia 23

      Газовый котел Siberia 23

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13050189
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Siberia
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип тяги
      		естественная
      Полнота использования энергии топлива
      		конвекционные
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Напольный газовый котел Siberia 23 - для домашнего водяного отопления и горячего водоснабжения. Котлы Siberia устойчивы к значительным перепадам давления газа, полностью энергонезависимы, имеют повышенную эффективность. В конструкции используется базальтовое волокно — ключевой элемент теплоизоляции космических аппаратов.

        Преимущества

        • Надежность и долговечность
        • Современный дизайн и оптимальные габариты
        • Полностью автоматическая система управления и безопасность эксплуатации
        • Легкость управления и бесшумность работы
        • Устойчивость к качеству коммунальных сетей
        • Энергонезависимый 
        • Газ-контроль 
        • Термометр