Напольный газовый котел Siberia 23 - для домашнего водяного отопления и горячего водоснабжения. Котлы Siberia устойчивы к значительным перепадам давления газа, полностью энергонезависимы, имеют повышенную эффективность. В конструкции используется базальтовое волокно — ключевой элемент теплоизоляции космических аппаратов.

Преимущества