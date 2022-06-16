Газовый котел Siberia 23
Арт. X13050189
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип тяги
|естественная
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Полнота использования энергии топлива
|конвекционные
- Напольный газовый котел Siberia 23 - для домашнего водяного отопления и горячего водоснабжения. Котлы Siberia устойчивы к значительным перепадам давления газа, полностью энергонезависимы, имеют повышенную эффективность. В конструкции используется базальтовое волокно — ключевой элемент теплоизоляции космических аппаратов.
Преимущества
- Надежность и долговечность
- Современный дизайн и оптимальные габариты
- Полностью автоматическая система управления и безопасность эксплуатации
- Легкость управления и бесшумность работы
- Устойчивость к качеству коммунальных сетей
- Энергонезависимый
- Газ-контроль
- Термометр