Ручной лобзик Сибин 15301-25 (130x220 мм, деревянная рукоятка)
Арт. X1319190799
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Длина лезвия, мм
|130
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Материал рамы
|сталь
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Ручной лобзик деревянная ручка 130 х 220 мм СИБИН 15301-25 используется в большинстве работ по нарезанию деталей из самого разного сырья: дерева, пластика, полимеров, стекла, металла, камня. Натяжной механизм лобзика дает возможность быстро заменять и надежно крепить полотно на нем, а стальное исполнение рамы повышает прочность инструмента. Ручка выполнена из цельной древесины, и имеет комфортную для прилежания в руках форму, поэтому работа с лобзиком не будет дискомфортной. Благодаря своим компактным размерам, лобзик может выполнять как фигурный распил, так и пиление материала в труднодоступном для более крупных инструментов месте.
Преимущества ручного лобзика деревянная ручка 130 х 220 мм СИБИН 15301-25:
- Маневренность;
- Малогабаритность;
- Универсальность;
- Комфорт;
- Долговечность.
Комплектация лобзик СИБИН 15301-25:
- Лобзик (без полотна);
- Упаковка.