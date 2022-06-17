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Ручной лобзик Сибин 15301-25 (130x220 мм, деревянная рукоятка)
5.0
2
Найти аналог
Лобзики
    Ручной лобзик Сибин 15301-25 (130x220 мм, деревянная рукоятка)
    Арт. X1319190799
    5.0
    2
    Ручной лобзик Сибин 15301-25 (130x220 мм, деревянная рукоятка)
    Ручной лобзик Сибин 15301-25 (130x220 мм, деревянная рукоятка)
      Ручной лобзик Сибин 15301-25 (130x220 мм, деревянная рукоятка)
      Ручной лобзик Сибин 15301-25 (130x220 мм, деревянная рукоятка)

      Ручной лобзик Сибин 15301-25 (130x220 мм, деревянная рукоятка)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1319190799
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибин
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина лезвия, мм
      		130
      Материал рамы
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Ручной лобзик деревянная ручка 130 х 220 мм СИБИН 15301-25 используется в большинстве работ по нарезанию деталей из самого разного сырья: дерева, пластика, полимеров, стекла, металла, камня. Натяжной механизм лобзика дает возможность быстро заменять и надежно крепить полотно на нем, а стальное исполнение рамы повышает прочность инструмента. Ручка выполнена из цельной древесины, и имеет комфортную для прилежания в руках форму, поэтому работа с лобзиком не будет дискомфортной. Благодаря своим компактным размерам, лобзик может выполнять как фигурный распил, так и пиление материала в труднодоступном для более крупных инструментов месте.

        Преимущества ручного лобзика деревянная ручка 130 х 220 мм СИБИН 15301-25:

        • Маневренность;
        • Малогабаритность;
        • Универсальность;
        • Комфорт;
        • Долговечность.

        Комплектация лобзик СИБИН 15301-25:

        • Лобзик (без полотна);
        • Упаковка.