Ручной лобзик Сибин 15301-25 (130x220 мм, деревянная рукоятка)

Ручной лобзик деревянная ручка 130 х 220 мм СИБИН 15301-25 используется в большинстве работ по нарезанию деталей из самого разного сырья: дерева, пластика, полимеров, стекла, металла, камня. Натяжной механизм лобзика дает возможность быстро заменять и надежно крепить полотно на нем, а стальное исполнение рамы повышает прочность инструмента. Ручка выполнена из цельной древесины, и имеет комфортную для прилежания в руках форму, поэтому работа с лобзиком не будет дискомфортной. Благодаря своим компактным размерам, лобзик может выполнять как фигурный распил, так и пиление материала в труднодоступном для более крупных инструментов месте.

Преимущества ручного лобзика деревянная ручка 130 х 220 мм СИБИН 15301-25:

Маневренность;

Малогабаритность;

Универсальность;

Комфорт;

Долговечность.

Комплектация лобзик СИБИН 15301-25: