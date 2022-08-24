Напильник трехгранный №2 Сибртех 16030, 250 мм
Арт. О00000033890
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|250
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Материал лезвия
|сталь
- Трехгранный напильник, 250 мм двухкомпонентная рукоятка, №2 СИБРТЕХ 16030 выполнен из прочной стали У13А. Трехгранный напильник - служит для опиливания внутренних углов.
Преимущества
- Насечка № 2- личные напильники, у которых на 1 см длины приходится 13-25 зубьев (средняя насечка), применяют после того, как основной слой металла, подлежащий опиливанию, уже снят с детали при помощи драчевого напильника
- Личный напильник снимает слой металла толщиной 0,02-0,08 мм
- Удобная рукоять из двухкомпонентного материала не скользит в ладонях