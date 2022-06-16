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Веерные грабли Сибртех 61778 (20 зубьев, плоский зуб, без черенка)
5.0
2
Найти аналог
Грабли
    Веерные грабли Сибртех 61778 (20 зубьев, плоский зуб, без черенка)
    Арт. X19039610036
    5.0
    2
    Веерные грабли Сибртех 61778 (20 зубьев, плоский зуб, без черенка)
    Веерные грабли Сибртех 61778 (20 зубьев, плоский зуб, без черенка)
      Веерные грабли Сибртех 61778 (20 зубьев, плоский зуб, без черенка)
      Веерные грабли Сибртех 61778 (20 зубьев, плоский зуб, без черенка)

      Веерные грабли Сибртех 61778 (20 зубьев, плоский зуб, без черенка)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Арт. X19039610036
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Тип инструмента
      		веерные грабли
      Черенок в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Веерные грабли без черенка, 20 зубьев СИБРТЕХ 61778 используются для сбора опавшей листвы, срезанных веток, садового мусора. Прочный и качественный инструмент для комфортной работы в садовом участке. Расположенная сверху распорка усиливает пружинящий эффект и дополнительно упрочняет конструкцию. Зубья выполнены из пружинной стали 65Г и имеют повышенную жесткость, что обеспечивает удобство в работе.