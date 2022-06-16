Веерные грабли Сибртех 61778 (20 зубьев, плоский зуб, без черенка)
Арт. X19039610036
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Тип инструмента
|веерные грабли
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Черенок в комплекте
|Нет
- Веерные грабли без черенка, 20 зубьев СИБРТЕХ 61778 используются для сбора опавшей листвы, срезанных веток, садового мусора. Прочный и качественный инструмент для комфортной работы в садовом участке. Расположенная сверху распорка усиливает пружинящий эффект и дополнительно упрочняет конструкцию. Зубья выполнены из пружинной стали 65Г и имеют повышенную жесткость, что обеспечивает удобство в работе.