Веерные грабли Сибртех 61778 (20 зубьев, плоский зуб, без черенка)

Веерные грабли без черенка, 20 зубьев СИБРТЕХ 61778 используются для сбора опавшей листвы, срезанных веток, садового мусора. Прочный и качественный инструмент для комфортной работы в садовом участке. Расположенная сверху распорка усиливает пружинящий эффект и дополнительно упрочняет конструкцию. Зубья выполнены из пружинной стали 65Г и имеют повышенную жесткость, что обеспечивает удобство в работе.